Les principals figures de la formació republicana. Foto: Europa Press

La militància d'ERC va reelegir, amb el 87% de vots, Oriol Junqueras com a president del partit i Marta Rovira com a secretària general de la formació, que revalidaran els càrrecs al capdavant d'Esquerra Republicana quatre anys més.

En un comunicat, la formació va anunciar que la candidatura del tàndem Junqueras-Rovira, l' única que s'havia presentat, ha obtingut 3.747 suports, mentre que hi ha hagut 562 vots en blanc a la votació en què han participat 3.809 persones, aconseguint un 50 ,2% de participació.

Així, el president i la secretària general d'ERC seguiran al capdavant de la direcció del partit acompanyats pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, com a coordinador nacional i Marta Vilalta com a secretària general adjunta i portaveu, repetint com els dos dirigents forts de la Executiva al costat de la dupla Junqueras-Rovira.

La resta de l'Executiva escollida la formen Josep Maria Jové com a president del Consell Nacional, i com a vicesecretaris generals Jordi Roig (Recursos, Finances i Gerència); Marc Colomer (Comunicació i Estratègia); Raquel Sans (Feminismes i LGTBI); Adriana Hernàndez (Coordinació Institucional); Lluís Salvadó (Coordinació Interna); Marta Vilaret (Drets, Llibertats i Lluita Antirepressiva); Raül Romeva (Prospectiva, Agenda 2030 i Transició Ecològica); Sara Bailac (Acció Política i Sectorial), i Jordi Solé (Relacions Internacionals).

Els secretaris són Eva Baró (Gestió del coneixement); Kènia Domènech (Afiliació); Marta Molina (Moviments Socials); Oriol López (Mobilització i Coordinació Municipal); Pau Morales (Organització); Alba Camps (Política Municipal i Projectes Transversals); Laia Cañigeral (Coordinació de Política Supramunicipal), i Marta Rosique (Coneixement i Justícia Global).

I completen l?Executiva Jordi Castellana (Política Econòmica i Coordinació Sectorial); Enric Marín (Educació i Cultura); Chakir El Homrani (Política del Treball i Seguretat), i Agnès Rotger (Drets socials i ciutadania).

La direcció manté, amb pocs canvis, gran part de l'Executiva de la formació dels darrers anys reforçant àrees com la coordinació interna del partit i la interrelació amb la militància, així com donant més pes a l'acció internacional i potenciant la cooperació amb els moviments socials.

QUARTA REELECCIÓ



Junqueras i Rovira han estat reelegits al capdavant d'ERC per quarta vegada ampliant el seu mandat per quatre anys més i consolidant-se com els líders de partits catalans més longeus actualment i els únics que porten encapçalant la seva formació des d'abans del procés independentista.

Tots dos van ser nomenats president i secretària general del partit respectivament el 2011, en un moment de crisi dels republicans després dels tripartits i les divisions internes que van portar ERC a ser cinquena força al Parlament ia perdre 11 de 21 diputats entre el 2006 i el 2010.

De la mà de Junqueras i Rovira i del procés independentista la formació va tornar a créixer electoralment, tots dos van ser reelegits tant el 2015 com el 2019 i ara tornaran a revalidar els càrrecs amb ERC governant la Generalitat en solitari i tenint la clau de la governabilitat a Espanya .

Després de l'elecció de la direcció, el partit conclourà el 29è Congrés Nacional, que s'havia de celebrar el 2023 però que s'ha avançat per anticipar-se al període electoral del proper any, i al gener es completarà amb la sessió plenària per aprovar els nous documents estratègics del partit, que previsiblement consolidarà l'aposta pel diàleg i per l'independentisme pragmàtic dels darrers anys.

Un cop sabuts els resultats, Junqueras ha sostingut: "Tornarem per consolidar el creixement i el lideratge d'ERC, tornem per ser més i més forts amb el mateix rumb: una República Catalana amb tots i tots".

Rovira ha reafirmat la seva aposta per “ser un independentisme plural i transversal, de governar bé i ser útils”, a més de guanyar garanties internacionals per avançar en la resolució del conflicte polític, ha afegit textualment.

Per la seva banda, Aragonès ha assegurat que des d'ERC volen "seguir enfortint la millor eina al servei de tot el país i de tota la seva gent", per consolidar el Govern i millorar la capacitat del partit d'estar connectat amb el teixit social. paraules.

I Vilalta ha dit que la formació té “el repte de tenir la mirada llarga i dibuixar horitzons de futur, de ser el motor de pensament i debat avui per construir el model de país de demà”.