Foto: Europa Press

L'ONG Greenpeace va dur a terme, el passat diumenge 6 de novembre, una acció per exigir al Govern que porti a la 27a Conferència de les Parts del Conveni Marc de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP27), que ha començat a Sharm-el -sheik (Egipte), compromisos de justícia climàtica per accelerar la transició energètica.



Pere, que és per avui! Renovables per a tots ja , ha estat el missatge que s'ha llegit en una pancarta, que s'ha desplegat al Temple de Debod a Madrid. Fins a 40 activistes de l'organització ecologista van participar en aquesta acció, que també han desplegat més de 20 panells solars portàtils i mòduls fotovoltaics.

"La COP27 ha de ser la cimera de la justícia climàtica. Espanya té l'oportunitat i la responsabilitat de liderar les decisions més ambicioses, posant sobre la taula nous compromisos de reducció d'emissions alineats amb la ciència i compromisos de finançament suficients perquè els qui són més vulnerables a les conseqüències del canvi climàtic puguin afrontar les pèrdues i danys infringits per un problema del qual gairebé no són responsables i perquè puguin adaptar-se per prevenir pitjors conseqüències", ha assegurat, des d'Egipte, el representant de Greenpeace Espanya, Pedro Zorrilla.