El president del Govern, Pedro Sánchez , i la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez , han mostrat la seva preocupació aquest dilluns 7 de novembre per la possibilitat que el sector dels transportistes convoqui una nova vaga.

I és que la Plataforma en Defensa del Transport , l'agrupació d'autònoms i petites empreses de transportistes d'àmbit nacional que va convocar l'atur del mes de març passat, anunciarà aquest dilluns 7 de novembre si torna a paralitzar el sector. Donaran a conèixer el resultat de la votació que ha dut a terme aquest cap de setmana a les seves delegacions provincials sobre la possible represa de l'atur.

La ministra ha mostrat la seva "preocupació" davant una altra possible vaga al sector del transport i ha apel·lat a la "responsabilitat" del col·lectiu perquè no tornin a convocar aturades, mentre que el president, en declaracions a TVE, ha destacat que les condicions i les circumstàncies del sector han millorat i que el Govern continuarà treballant per al compliment del que s'ha acordat.