L'exvicepresident del Govern Pablo Iglesias intervé durant la presentació del seu llibre 'Verdades a la cara. Records dels anys salvatges', a la llibreria Altair de Barcelona, el 22 d'abril del 2022, a Madrid (Espanya).

Pablo Iglesias s'ha quedat sense plaça per exercir de professor a la Universitat Complutense de Madrid (UCM) per no acreditar "experiència professional", segons ha denunciat l'afectat a través d'un tuit recollit per CatalunyaPress .

L'exsecretari general de Podem ha explicat en un fil de Twitter que el juliol passat va sol·licitar una plaça com a professor associat de Ciència Política a la UCM, a l'àrea de coneixement de "Ciència Política i de l'Administració". Tot i això, la universitat ha dictaminat que Iglesias no té dret a aquesta plaça perquè considera que no té prou "experiència professional" , malgrat haver exercit com a vicepresident del Govern i líder d'un dels principals partits del panorama polític espanyol.

El tribunal de la universitat, encapçalat per Javier Franzé, considera que Pablo Iglesias no ha acreditat "exercir la seva activitat professional fora de l'àmbit acadèmic universitari en la matèria per a la qual es convoca la plaça" , ni tenir "un mínim de tres anys d'experiència professional efectiva relacionada amb el perfil de la plaça, adquirida fora de l'activitat acadèmica universitària"

L'exlíder de la formació morada ha denunciat aquesta "estranya" situació, que ha patit ell i altres candidats, afirmant que "prou posar el google el nom dels candidats per comprovar que diversos som professionals de la Ciència Política amb experiència professional i docent acreditada . És molt estranya l'exclusió", ha denunciat al fil publicat al seu compte de Twitter.