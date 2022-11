La portaveu del PSOE i ministra d'Educació i Formació Professional, Pilar Alegría, ha evitat pronunciar-se sobre la possibilitat que Podem i 'Sumar' la plataforma impulsada per la líder d'Unidas Podemos es presentin per separat a les eleccions encara que ha indicat que espera que les formacions d'esquerra puguin mobilitzar l'electorat de cara a les municipals i les autonòmiques del mes de maig.

Arxiu - La ministra d'Educació i Formació Professional i portaveu del partit socialista (PSOE), Pilar Alegría, compareix en roda de premsa a la seu del seu partit, a 19 de setembre de 2022, a Madrid, (Espanya).

Així, en ser preguntada sobre si hi ha preocupació al PSOE per la manca d'unitat dels partits a la seva esquerra i si seria desitjable la unitat de Podem i Sumar, ha indicat que les decisions orgàniques dels partits els correspon a cada formació encara que hi ha precisa que espera i desitja que totes les formacions progressistes "tinguin capacitat de mobilitzar l'electorat" de cara a la propera cita amb les urnes.

Pel que fa a això fonts de l'Executiva admeten que quan es presenten candidatures separades poden sortir perjudicats en el repartiment d'escons a causa de les restes, en comparació amb una candidatura única.

Alegria no obstant ha volgut mostrar el seu "respecte" pels plantejaments d'altres partits encara que ha reivindicat la tasca de l'Executiu de coalició. Així, ha destacat que hagin aconseguit tirar endavant els Pressupostos Generals de l'Estat en els dos exercicis anteriors i vagin camí d'aprovar els del 2023 i també que hagin aconseguit validar més de 165 iniciatives legislatives. Segons ell, aquestes dades demostren "l'estabilitat amb què està caminant el Govern", segons ha indicat.

ESGLÉSIES VA DEMANAR RESPECTE PER A PODEM



Pilar Alegría ha estat preguntada sobre aquest assumpte, després que aquest diumenge, l'exvicepresident del Govern i exlider de Podem, Pablo Iglesias afirmés que Podem ha de confluir amb Sumar i que seran generosos per confluir amb altres esquerres. Tot i això advertia al mateix temps que per a això la formació morada ha de ser "respectada".

A la clausura de l''Uni de tardor', el fòrum ideològic de Podem, Iglesias va advertir també que aviat hi haurà eleccions autonòmiques i locals, on potser alguns pensin que és una "magnífica oportunitat" perquè Podem "tingui un mal resultat" i "IU desaparegui", perquè així deixar tot el camp a una altra esquerra que no sigui perseguida per les clavegueres.

"El nivell d'ingenuïtat d'aquest plantejament és vergonyós. Qui pensa que pot anar bé a una candidatura d'esquerra si a Podem li va malament a les municipals? Cal ser estúpid", va proclamar.

D'altra banda, respecte al candidat del PSOE a l'alcaldia de Madrid, que encara no ha estat desvetllat, Alegría ha indicat que espera que quedin poques rodes en què se li pugui preguntar per aquest assumpte i per tant que l'elegit es conegui aviat .

PREGUNTADA PER REIS MAROTO COM A CANDIDATA A MADRID



A més ha indicat que observa "il·lusió" al PSOE de Madrid i "desassossec i nerviosisme" a l'actual alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida i al PP "d'aquesta terra".

La portaveu socialista, després de ser preguntada per la possibilitat que l'elegida sigui la ministra d'Indústria Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha afirmat que entén l'interès mediàtic que suggereix la identitat del candidat i opina que si hi ha aquesta insistència a conèixer-lo és perquè el PSOE plantejarà a Madrid un projecte "seriós, guanyador i implicat a la ciutat".