El ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares , ha descartat aquest dilluns que Rússia iniciï una guerra nuclear o faci servir alguna "bomba atòmica tàctica" per intentar guanyar la guerra a Ucraïna.

"No hi ha cap indici", ha indicat en una xerrada al 'Fòrum Premium Diari d'Avisos' en què demanat no "angoixar" els ciutadans espanyols i europeus amb aquesta possibilitat per més que alguns dirigents russos ho deixin "entreveure" amb declaracions "irresponsables".

Albares ha dit que una guerra nuclear "és impossible de guanyar, no condueix enlloc més que a un dany global" , i davant d'ells, ha assenyalat que el que es viu a Ucraïna és una "guerra convencional a gran escala on no hi ha diferència entre objectius militars i civils”.

El ministre creu que la guerra encara es prolongarà durant tot l'any 2023 --"tant de bo m'equivoqui"--, ha advertit que hi pot haver altres milions de refugiats més quan comenci el fred davant les dificultats per generar calefacció i s'ha mostrat disposat que Espanya lidera qualsevol opció d'"encaminar el diàleg" per buscar la pau però deixant clar que es faci amb respecte als principis de l'ONU i la sobirania d'Ucraïna.

"La guerra no pot ser una manera d'aconseguir guanys polítics", ha assenyalat.