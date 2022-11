Puigdemont, en una imatge recent. Foto: Junts per Catalunya

Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí estan citats els dies 24 i 25 de novembre a Luxemburg, davant del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE), per intentar recuperar plenament la seva immunitat . En aquests moments, la tenen de manera cautelar.

A la primera de les dues jornades s'abordarà la demanda de Puigdemont i els exconsellers contra el Parlament Europeu, a qui retreuen que no defensés la seva immunitat davant les peticions del jutge Pablo Llarena. Les defenses dels antics càrrecs de la Generalitat esgrimeixen la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de 19 de desembre del 2019, que va establir que el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, era eurodiputat des de la proclamació oficial dels resultats de les eleccions europees del maig del 2019, que a Espanya es va produir el 13 de juny d'aquell any per part de la Junta Electoral Central.

La defensa de l'expresident, liderada per Gonzalo Boye, també ha posat sobre la taula una altra resolució del TGUE, que el 6 de juliol del 2022 va ratificar (en rebutjar els recursos de Puigdemont i Comín contra diverses decisions del president de l'Eurocambra negant-los la condició de eurodiputats) que tots dos eren diputats europeus en aquella data i que ja gaudien d'immunitat per desplaçar-se lliurement entre les diferents seus parlamenteries europees per fer la seva feina.

En aquesta sentència, el TGUE va deixar clar que la impossibilitat que assumissin les seves funcions no derivava de la negativa del Parlament Europeu a reconèixer-los la condició d'eurodiputats, sinó de l'obligació que imposa la legalitat espanyola de jurar o prometre la Constitució de forma presencial per a reconèixer-los com a tals , una cosa que no van fer.