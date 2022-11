El comissari jubilat José Manuel Villarejo / @EP



El comissari jubilat José Manuel Villarejo, que aquest dimarts s'asseu a la banqueta per presumptament ordenar gravar i difondre una reunió del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) sobre 'El Petit Nicolau', ha acusat Soraya Sáenz de Santamaría , vicepresidenta del Govern amb Mariano Rajoy, d'utilitzar aquest organisme estatal com si fos una agència privada de detectius.



En arribar a l'Audiència Provincial de Madrid i en declaracions als mitjans, Villarejo ha atribuït Santamaría que usés al CNI, "un cos tan important i fonamental per a la seguretat de l'Estat, per perseguir i punxar-li el telèfon a un jovenet ", en referència a Francisco Nicolás Gómez Iglesias.

"El més aberrant és que aquesta senyora hagi utilitzat el CNI com si fos una agència de detectius privats perquè un jovenet estava parlant-ne", ha assegurat.



Abans de carregar expressament contra l'exvicepresidenta, Villarejo ha afirmat que afronta aquest judici amb "molta il·lusió", ja que entén que "per fi" hi haurà una "catarsi" amb què es "demostrarà" que una institució com el CNI va ser utilitzada per “un individu que ja no està afortunadament, en la seva venjança personal ”, en una vetllada al·lusió a l'exdirector del centre Félix Sanz Roldán.



GRAVACIÓ "MANIPULADA"



"Confio que aquest tribunal vegi tot el cúmul d'errors i il·legalitats que s'han comès a la instrucció", ha assenyalat abans del judici el comissari jubilat, per a qui la Fiscalia sol·licita quatre anys de presó per al comissari jubilat per presumptes delictes de descobriment i revelació de secrets.



Villarejo ha volgut ressaltar que el fiscal del cas durant "tot el temps va estar queixant-se que era una investigació prospectiva, gratuïta i contrària a Dret ", i per això espera que ara "expliqui" per què "canvia d'opinió": "No sé què deu haver passat”.

I ha criticat que la gravació per la qual se'l jutjarà amb la seva parella, Gemma Alcalá, i un periodista té "mala qualitat i està manipulada", descartant que sigui una revelació de secrets.



Segons la seva opinió, cal qüestionar-se com el fiscal diu que el CNI "no hi té res a veure" , alhora que s'ha preguntat "qui inicia aquesta investigació si no és el CNI" i "què fa" el servei d'intel·ligència "reunint-se" amb membres de la Policia quan no és policia judicial i en una causa, a més, que estava secreta”.