L'exdirigent de Vox Macarena Olona ha traslladat aquest dimarts que va haver d'avisar públicament Vox que si no paraven la campanya d'assetjament contra ella revelaria les fonts de finançament i la identitat de la persona que presumptament és darrere de la difusió d'un àudio sexual "fals" i d'una "amenaça directa a Telegram".

L'exsecretària general del Grup de Vox al Congrés, Macarena Olona

Olona ha assegurat que és objecte d'una campanya d'assetjament. "El que estic dient és que s'ha judicialitzat, que s'ha admès a tràmit la denúncia, i que el que han publicat els mitjans és que la persona que s'amaga darrere el compte és una persona al servei de Vox", ha apuntat .

Tot seguit, l'exdiputada de Vox ha apuntat que li va costar "set minuts" conèixer la identitat d'aquesta persona i que va haver de dir públicament a les seves xarxes socials: "O pareu o entro amb la identitat i les fonts de finançament".

Així s'ha expressat Olona en ser preguntada sobre la possibilitat que torni a unir-se a Vox en una entrevista a Telecinco, en què ha aprofitat per fer una crida a la cúpula de Vox: "Que faci tot el possible, per acció i omissió, perquè se'm deixi d'assenyalar com una enemiga" .

Amb tot, ha recalcat que ella no és l'enemic i que, si la cúpula de Vox ha decidit que aquest sigui el final dels seus camins, els ha demanat que siguin "coherents" i no "contraprogramin els seus actes" o "truquin a militants" perquè no acudeixin als actes que està organitzant amb la fundació que ha llançat.