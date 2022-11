Arxiu - L'exgerent de CDC Germà Gordó (i) surt de la Ciutat de la Justícia de Barcelona amb el seu advocat després de declarar pel presumpte blanqueig al partit. - EUROPA PRESS - Arxiu

El jutge de l'Audiència Nacional (AN) Santiago Pedraz ha enviat a judici a la formació política PDeCAT, a la seva predecessora, Convergència Democràtica de Catalunya ( CDC ), i als seus extresorers Germà Gordó, Daniel Osácar i Andreu Viloca pel denominat cas 3 % ', l'estructura posada en marxa suposadament per finançar el partit de forma il·legal a través de licitacions d'obra pública.

En una interlocutòria d'aquest dimarts, el titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 5 acorda l'obertura de judici oral per a un total de 30 persones físiques, entre elles polítics, empresaris i funcionaris de diferents administracions i institucions públiques de Catalunya.

De la mateixa manera, obre judici respecte a 16 persones jurídiques, mentre que decreta l'arxiu provisional parcial per a Juan Antonio Carpintero, president de la constructora Grupo Ortiz.

Pedraz declara la Sala Penal de l'AN com l'òrgan competent per enjudiciar aquests fets i dóna un termini de tres mesos a les defenses dels acusats per presentar els seus escrits de defensa.

A la interlocutòria d'obertura de judici oral, el jutge instructor recull els escrits d'acusació tant de la Fiscalia Anticorrupció com dels ajuntaments de Barcelona i de Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

ACTUACIÓ SISTEMÀTICA



Tal com es va donar a conèixer la setmana passada, el Ministeri Fiscal considera que els fets són constitutius dels delictes d'organització criminal, frau a les administracions públiques, corrupció entre particulars, tràfic d'influències, suborn, prevaricació i blanqueig de capitals.

La Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat penes de més de 20 anys de presó per als acusats i una multa de 3 milions d'euros per al PDeCAT per l'"estratègia per al finançament il·lícit" que s'hauria realitzat "sistemàticament" al llarg dels anys a la seva predecessora política, l'extinta CDC, en el marc del 'cas del 3%'.

En el seu escrit, el fiscal José Grinda acusa 30 persones físiques i 14 persones jurídiques , a més de sengles formacions polítiques, sol·licitant una condemna de 21 anys i 4 mesos de presó per a l'extresorer de CDC Andreu Viloca i de 18 anys i 10 mesos per al també responsable dels comptes de la formació Germá Gordó, que també va ser conseller de Justícia del Govern amb Artur Mas.

A més, demana 1 any i mig de presó substituïda per feines en benefici de la comunitat per a l'exresponsable de finances de CDC i extresorer de les fundacions Daniel Osácar; 1 any de presó i un altre de treballs en benefici de la comunitat per a l'exresponsable econòmic de CDC Francesc Xavier Sánchez; 10 anys de presó per a la cap econòmica i financera de CDC Anna Dolors, i 14 anys per al gerent i coordinador de l'Àrea Econòmica de CDC Carles del Pozo.

Anticorrupció demana imposar la multa de 3 milions al PDeCAT perquè considera que, "lluny" de ser "un nou partit independent" de Convergència Democràtica, el seu naixement s'entén com "la mera transformació o canvi d'aparença d'una mateixa realitat, amb la finalitat de desconnectar-se de les responsabilitats en què pogués haver incorregut la formació política precedent, CDC".

INFLUÈNCIA POLÍTICA PER ACONSEGUIR ADJUDICACIONS



El Ministeri Públic detalla en el seu escrit d'acusació que en el període del 2008 al 2015 "alts càrrecs de CDC, en connivència amb càrrecs públics i funcionaris de diferents Administracions i institucions públiques de Catalunya, i amb els diferents empresaris acusats, van posar en marxa una estructura per finançar aquest partit polític il·legalment i en forma encoberta”.

Per a la Fiscalia, els ingressos que CDC va rebre de les seves fundacions amb aquesta operativa "van significar una font de finançament del partit que va suposar, en el període comprès entre els exercicis 2008-2012, una mitjana de l'11,5% del finançament privat del partit i d'un 7,7% al "finançament total" de la formació.

Sota la seva estructura jerarquitzada, els acusats adscrits a CDC i amb Gordó al comandament "portaven a terme un control i seguiment de les licitacions d'obra pública i serveis oferts per diferents administracions de l'àmbit autonòmic català, sota l'esfera de poder" del partit, ja fora en ajuntaments, diputacions, municipis o organismes dependents de la pròpia Generalitat.

Per a la resta d'acusats, entre els quals hi ha els empresaris als quals s'imputen aquests fets, la Fiscalia sol·licita penes que oscil·len entre els 11 anys de presó o condemnes substituïbles per multa i feines en benefici de la comunitat.

L'escrit de Fiscalia arriba dos anys després que el llavors jutge instructor, José de la Mata, dictés el 2020 una interlocutòria de passi a procediment abreujat que va posar fi a una investigació iniciada el 2015 per actuacions irregulars a Torredembarra (Tarragona) i que, a mesura que creixia, es va remetre a l'Audiència Nacional el 2018 a causa de la seva "greu repercussió" per a l'economia espanyola.