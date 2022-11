Archivo - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz

La vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, ha afirmat aquest dimarts que està disposada a fer "un pas endavant" amb la seva plataforma Sumar, però ha advertit que aquesta plataforma "no és el complement de ningú". “Sumar és ja imparable (...) no hi ha marxa enrere. Continuarem, continuarem endavant. I com vaig dir el 8 de juliol, si voleu sumar, sí faré un pas endavant, de manera col·lectiva ”, ha proclamat durant la seva intervenció en un nou acte del procés d'escolta de la seva plataforma, celebrat al Palau de Baluard de Pamplona, on han assistit unes 400 persones.

A més, ha deixat clar que la plataforma defuig de "la petita política" per "donar titulars" sinó que aspiren a "canviar la vida" . "Estem fartes de la petita política, que no fa més que soroll, que enfronta, que ens dispersiona, petita política com la que no fa més que fer-nos escoltar barbaritats cada dia", ha desglossat. És més, ha aprofundit que la “bona política va d'afecte, no de soroll”.

La també titular de Treball ha defensat els valors del seu projecte i no ha fet cap referència a la polèmica generada per l'exvicepresident Pablo Iglesias , que l'ha urgit a revelar com més aviat millor si serà candidata i la seva aposta per la confluència de Sumar, però reclamant respecte a la formació morada. Alhora, la direcció del partit va reafirmar que la seva voluntat és arribar a una coalició i que escoltaran la seva proposta quan acabi de conformar 'Sumar', que defineixen com un partit.

SUMAR ÉS UN PROJECTE DIFERENT QUE ES FARÀ AMB "PACIÈNCIA"

Això sí, la vicepresidenta ha subratllat que Sumar es construirà un projecte de forma "diferent", sense presses, amb "paciència" i serietat i des de l'òptica de conformar un "enorme moviment ciutadà" on "hi cap tothom, no demanen el carnet a ningú, i poden estar persones que procedeixen de diferents realitats partidàries, persones que procedeixen de diferents sindicats, de diferents col·legis professionals, d'ONG, d'organitzacions socials".

A continuació, ha afirmat als assistents que "no només trobo esperança, sinó que creu que hi ha ganes, és el que estic veient a tot Espanya" i que si els simpatitzants de la plataforma volen, la seva voluntat és fer un pas endavant "de manera col·lectiva" i "feminista".

" Sumar no és el complement de ningú. Sumar pensa un país d'allò més bé, Sumar vol guanyar-lo a la dreta , però no va de guanyar-lo a la dreta, guanyar-lo a la dreta és plantejar societats que miren cap al passat, és el bipartidisme, les nostres societats no van de dues, van de molts més", ha avisat.

Tot seguit, Yolanda Díaz ha recalcat que acaba d'"escoltar el PP" dir "autèntiques barbaritats", en referència a les crítiques dels populars a l'Estatut del Becari. "Ens diu el PP, una vegada més, defensant el seu model real, que està en contra de l'estatut mal anomenat del becari al nostre país, perquè diu el PP que perquè els joves al nostre país puguin posar un peu a una empresa han de seguir sent esclaus i els diem alt i clar des de Sumar que aquest model ha fracassat, que aquest model és el passat”, ha conclòs.

A més, Yolanda Díaz ha destacat que "el Govern de coalició progressista que teniu aquí --a Navarra-- avança" i "ha de continuar avançant", i ha avalat la coalició Contigo Navarra, de la qual formen part Podem, IUN, Batzarre i independents, i que concorrerà a les properes eleccions forals i municipals.

SUPORT DE PODEM

A l'acte, al palau de congressos i auditori Baluarte, hi han assistit unes 400 persones, entre elles, la coordinadora de Podem Navarra, Begoña Alfaro, i el coordinador general d'Esquerra Unida de Navarra, Carlos Guzmán. Podem i IUN han constituït a la Comunitat foral, juntament amb Batzarre i un grup d'independents, la coalició Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa, amb què concorreran a les properes eleccions forals i municipals.

La controvèrsia generada per les declaracions d'Esglésies no altera els plans de Sumar . D'aquesta manera, fonts de la plataforma subratllen que el procés d'escolta es desplegarà amb normalitat i segons el que preveu.

Durant aquest acte també hi ha participat una inscrita de Podem, la integradora social i migrant subsahariana Fatima Djarra. En altres actes anteriors de Sumar també hi han anat càrrecs territorials de Podem, com en el cas d'Extremadura (amb el seu líder Irene de Miguel) o el País Basc (Pilar Garrido).