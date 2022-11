Consellera Mas Guix @gencat

La consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, ha insistit aquest dimarts al Parlament que els Pressupostos per al 2023 permetran a la Generalitat “aixecar el sostre d'inversió i despesa i comptar de manera immediata amb 3.000 milions d'euros més que el 2022 ” .

Segons Mas Guix, els pressupostos "són l'eina més poderosa que té un govern per implantar transformacions i actuacions que serveixin per impulsar el creixement econòmic però, sobretot, per assegurar el benestar de tota la ciutadania". És per això que ha qualificat d'"indispensable" disposar d'uns comptes actualitzats i ajustats a les necessitats que requereix el context econòmic actual perquè "darrere de cada xifra i de cada partida pressupostària estem invertint en el millor actiu que té aquest país: el seu gent”, ha afirmat.

En aquest sentit, la consellera ha fet una "crida a la responsabilitat, el compromís i els esforços compartits" de tots els grups parlamentaris per arribar a un "acord favorable i necessari per al conjunt de la societat catalana". I s'ha mostrat confiada a poder-ho fer, alhora que ha manifestat un cert escepticisme: “Em costaria entendre que els grups que han estat partícips dels seus fonaments, ara se'n desentenguin” . Mas Guix ha fet aquestes declaracions durant una resposta a una interpel·lació a la Cambra catalana.

Evitar les rebaixes generalitzades dimpostos

En una segona interpel·lació en matèria de fiscalitat, la consellera ha assegurat que davant de l'escenari econòmic actual, l'objectiu del Govern és millorar i augmentar la capacitat fiscal de la Generalitat, “per dur a terme les polítiques públiques que Catalunya necessita” . Per a Mas Guix, ara "no és el moment per fer rebaixes d'impostos generalitzades que impliquin reduir els serveis públics", en línia amb el que defensen organismes internacionals com l'FMI, l'OCDE o la Comissió Europea, "perquè beneficien poc ia uns quants , que no solen ser els més vulnerables”.

Segons ha explicat la màxima responsable de les finances públiques de la Generalitat, l'envelliment de la població, el canvi climàtic i les tensions geopolítiques comportaran un augment estructural de la inversió i de la despesa pública en àmbits com el de salut o la política industrial. altres.

“És des de l'esforç públic en la despesa, i en la revisió continuada, que més podrem ajudar la nostra societat a avançar ia corregir desigualtats” i d'aquesta manera “podrem empènyer cap a la transformació del model productiu alhora que reforcem els pilars del estat del benestar” ha conclòs la consellera.

El Govern intensificarà les negociacions

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha apostat aquest dimarts per "intensificar" les reunions per negociar el projecte de Pressupostos de la Generalitat del 2023 amb els grups parlamentaris, tot i que ha rebutjat fixar una data perquè s'aprovin al Consell Executiu.

En roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu, ha explicat que l'Executiu català, després de la primera ronda de trobades que han mantingut amb Junts, els comuns i el PSC, ja ha mantingut una segona trobada amb els comuns, que ha definit com contactes "tècnics".

La setmana passada el Govern es va reunir amb Junts i els comuns, i dilluns amb el PSC per presentar el marc pressupostari del projecte, mentre que la CUP ha rebutjat reunir-se amb el Govern, i ha dit que està previst que hi hagi noves trobades als propers dies. Plaja ha assegurat que el Govern confia a aconseguir un acord per aprovar els Pressupostos i que està treballant per tenir el "màxim suport possible".

Preguntada per quan preveu l'Executiu aprovar els Comptes al Consell Executiu, ha contestat que la voluntat és fer-ho el més aviat possible però que “no hi ha una data límit”.

Alhora, la portaveu del Govern ha insistit que la prioritat és aprovar els Comptes amb Junts i els comuns, i que les reunions que s'han fet amb el PSC "s'emmarquen en un exercici de responsabilitat i de normalitat" per part de l'Executiu.

Junts entorpeix la negociació

La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales , ha criticat que aquest dimarts el líder d'ERC, Oriol Junqueras, hagi "aixecat el veto als socialistes" per negociar els pressupostos de la Generalitat del 2023.

"Això fa preveure que el tripartit, que ja funciona a ple rendiment a Madrid ia l'Ajuntament de Barcelona, aviat ho veurem" amb el Govern, ha criticat en roda de premsa aquest dimarts a la Cambra catalana, on ha assegurat que tot sembla indicar que els comptes del Govern d'ERC en solitari se'n sortiran gràcies al suport del PSC i els comuns.

Sales ha demanat que ERC deixi de "posar el focus" a Junts en parlar dels comptes , ja que l'Executiu català ha fixat els de Laura Borràs i els comuns com els socis prioritaris per aprovar els Pressupostos, encara que sense descartar les converses amb el PSC.

"L'acord amb els socialistes caurà pel seu propi pes. Tot fa preveure que serà un intercanvi de cromos" , ha afirmat Sales, en referència a un possible suport dels republicans als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) i als de l'Ajuntament de Barcelona a canvi dels vots de socialistes i comuns per als comptes catalans.

Sales ha concretat que des de Junts actuaran "amb responsabilitat" i acudiran a les reunions a què els convoqui el Govern sobre Pressupostos, i després ha criticat que en la reunió de la setmana passada va faltar concreció sobre les partides de cada Conselleria i també sobre els suports amb què compta el Govern per tirar endavant els comptes.

Ha subratllat que els Pressupostos que va treballar Jaume Giró quan era conseller d'Economia no són els actuals perquè hi ha "un context que ha canviat" , ja que ara ERC governa en solitari i no en coalició, i perquè hi ha hagut una redistribució d'àrees a les Conselleries.