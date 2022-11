El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska / @EP

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterat aquest dimarts que el 24 de juny "cap fet tràgic" va passar en territori nacional, en referència a les morts de migrants al costat de la tanca de Melilla , així com que està disposat a comparèixer al Congrés i que els grups puguin veure en el format que decideixin "totes les proves gràfiques o documentals" sense editar, que són les mateixes que ja s'han remès a la Fiscalia i al Defensor del Poble.



A preguntes dels periodistes abans d'entrar a la comissió de despeses reservades al Congrés, Grande-Marlaska ha defensat que el Govern ha actuat amb "transparència" des del primer moment. Després de viatjar a Melilla, els socis del Govern d'Unidas Podemos, ERC i EH Bildu sostenen que el ministre de l'Interior menteix, cosa que també comparteix el PP.



En aquest sentit, ha dit que ell no és la persona més adequada per determinar el format en què s'han d'ampliar les explicacions, després que els socis parlamentaris hagin demanat una comissió de recerca entre peticions de dimissió.



Dilluns ja havia avançat que els grups podran veure totes les imatges gravades des de les càmeres del perímetre fronterer al Barri Xinès, així com les de l'helicòpter i un dron de la Guàrdia Civil.



DISPOSAT A COMPAREIXER



MÉS INFORMACIÓ Unides Podem torna a intentar que el Congrés investigui la tragèdia de Melilla

"Compareixeré les vegades que siguin necessàries i donaré les explicacions requerides per part dels parlamentaris, faltaria més", ha insistit en arribar a la comissió de secrets.



En tot cas, Grande-Marlaska ha evitat la confrontació directa sobre la censura rebuda per part dels socis parlamentaris del PSOE a partir de tres idees bàsiques: “ Cap fet tràgic va esdevenir en territori espanyol ”, la Guàrdia Civil va actuar a la zona de demarcació espanyola amb "proporcionalitat" per repel·lir un "atac molt violent", usant "elements molt perillosos", i que no té problemes per posar a disposició del Parlament de "tota la prova gràfica o documental".



Sobre la crítica per l'entrada de gendarmes marroquins a la zona espanyola de la frontera, Grande-Marlaska ha assenyalat que els dos cossos policials actuen sobre el terreny "amb paràmetres d'autonomia".

"COORDINACIÓ MOLT PUNTUAL" AMB GENDARMES



"No hi ha una actuació continuada en el temps de cooperació o col·laboració , però quan passa un esdeveniment d'atac violent, en algun moment donat, sempre hi ha una circumstància concreta de cooperació i coordinació molt puntual", ha especificat.



Grande-Marlaska ha insistit que el 24-J va ser una jornada "tràgica" --"ens va commoure a tots"--, com fa des que la BBC publiqués un documental que qüestiona la versió d'Interior sobre el lloc on van morir almenys 23 migrants dels 2.000 subsaharians que van voler accedir a Espanya.



"Es va veure que hi havia un atac molt violent , utilitzant elements molt perillosos per atacar la frontera que és també de la Unió Europea. La Guàrdia Civil va actuar en paràmetres de legalitat, proporcionalitat i necessitat seguint unes ordres molt clares de protegir la frontera", ha comentat abans de repetir: "Cap fet tràgic va esdevenir en territori espanyol".