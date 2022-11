L'exlíder de Podem, Pablo Iglesias, a l'acte de de la 'Uni de tardor' al Teatre Coliseum, a 6 de novembre de 2022, a Madrid (Espanya). Podem finalitza la celebració del seu 'Uni de Tardor', un dels principals fòrums ideològics de la formació, en què, a més de desplegar fòrums de debat de militància, aprofita per presentar els candidats per a les eleccions autonòmiques i municipals/ Signatura: A. Pérez Meca / Europa Press

A 'El programa d'Ana Rosa' han analitzat les dures paraules que Pablo Iglesias ha dedicat a Yolanda Díaz el cap de setmana passat i on l'exlíder de Podem ha assenyalat la vicepresidenta afirmant que ha arribat al lloc de Ministra de Treball " gràcies a la seva ajuda".

En el debat la periodista Pilar Gómez, que ja va denunciar públicament uns gestos de Pablo Iglesias cap a ella, sentencia: "Aquest senyor és un autoritari, us recordo que amb aquest senyor jo vaig tenir una petita picabaralla perquè em va picar l'ullet com si fos la seva cosina ... sé perfectament què li agrada i com ens tracta les dones”.

Afegint: "És autoritari perquè arriba i col·loca Yolanda Díaz a dit, sense debat ni res. Yolanda creix internament i ara decideix fer una plataforma perquè aquest senyor s'ha retirat, però com que ara no li agrada el retir, això és gairebé una amenaça dir-li 'escolta, que et vam posar aquí i vam ser molt generosos', això no es pot fer!".