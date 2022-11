Salvador Illa a la reunió amb el Fòrum Secore/ @PSC

El PSC guanyaria les eleccions al Parlament de Catalunya si se celebressin ara, obtenint entre 35 i 41 escons, seguida d'ERC, que obtindria entre 30 i 36, mentre que Junts baixaria i perdria entre 13 i 8 diputats al Parlament quedant-se entre 19 i 24, segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat .

Així ho mostra la tercera onada del Baròmetre d'Opinió Política del 2022 que ha presentat aquest dimecres 9 de novembre el director del CEO, Jordi Muñoz, la primera enquesta que publica l'organisme des que Junts va sortir del Govern, ja que es va elaborar entre el 27 de setembre i el 21 d'octubre (va començar al mateix moment que la crisi dels exsocis de l'Executiu i va finalitzar dues setmanes abans de la ruptura) amb una mostra de 2.000 persones.

Després del PSC, ERC i Junts, la quarta força al Parlament seria el PP amb 11-16 diputats , la CUP obtindria entre 8 i 12, els comuns i Vox entre 6 i 10, i Cs es podria quedar fora de la Cambra catalana o entrar fins a 4 llocs.

Pel que fa a les eleccions anteriors, els socialistes tornarien a guanyar els comicis a Catalunya millorant entre 2 i 8 escons, i podria pujar fins a quatre punts en el percentatge de vot (el CEO estima un 23-27% de suports), mentre que ERC podria perdre tres escons i un 3% del vot en la seva estimació més baixa però podria pujar tres diputats i augmentar gairebé un punt percentual de vot en la millor estimació (entre el 18 i 22% de vots).

Distribució d'escons segons el CEO/@CEO

Junts seria el partit més afectat per la sortida del Govern, ja que podria perdre entre el 5 i el 8% del vot que va obtenir el 2021 (un 20%), i podria baixar dels 32 diputats actuals a entre 19 i 24.

Tot i això, Muñoz ha advertit que "no és clar" que es pugui atribuir aquest descens a la seva marxa de l'Executiu català, ja que la meitat de l'enquesta es va fer abans que es consumés la ruptura amb ERC i l'altra meitat després, per això creu que encara és aviat per extreure conclusions clares sobre quin és l'efecte de la sortida de Junts del Govern.

També ha recalcat que els principals canvis que hi hauria als resultats electorals es donarien per la mobilització dels votants que el 2021 es van abstenir, en unes eleccions en què la participació va baixar en celebrar-se en plena pandèmia del coronavirus.

En aquest sentit, el 18% de les persones que no van votar apostarien ara pel PSC, el 13% per ERC i el 10% pel PP, mentre que la resta de partits no aconseguirien captar un nombre significatiu d'abstencionistes, per això el retrocés de Junts no és perquè perdria suports respecte a l'any passat, sinó que mantindria un nombre de vots similar però no aconseguiria captar nous votants a diferència d'alguns dels seus rivals com a socialistes i republicans.

CIUTADANS PODRIA QUEDAR-SE FORA



El PP seria el partit que més pujaria, ja que passaria de ser vuitena força al Parlament amb 3 escons a ser el quart partit de Catalunya amb entre 11 i 16 diputats, i del 3,9% del vot que va obtenir a les eleccions del 14 de febrer assoliria el 8-11% dels suports de la ciutadania.

La CUP mantindria uns resultats semblants (podria perdre un escó o guanyar-ne tres arribant als 12), igual que els comuns (perdria dos diputats en la seva estimació més baixa però en guanyaria tres en la més alta), mentre que Vox baixaria almenys un diputat però podria arribar a perdre 5 dels 11 actuals, i Cs dels 6 escons que té ara podria arribar a quedar fora del Parlament o quedar-se en 4.

L'estimació d'aquesta enquesta mostra una evolució semblant a la que hi havia a les onades anteriors del Baròmetre d'Opinió Política del CEO d'aquest any: el PP i Cs tendeixen a créixer, i Junts tendeix a baixar, igual que ERC però en menor mesura .

POSSIBLES MAJORIES

Aquests resultats mostrarien un descens dels suports a partits independentistes, que el 2021 van superar el 50% dels vots (sumant el PDeCAT, que es va quedar fora de la Cambra), ja que la suma del vot d'ERC, Junts i la CUP quedaria entre el 36 i el 45% dels vots, mentre que a les últimes eleccions aquests tres partits van sumar un 48%.

En conseqüència, podria perillar la majoria independentista de 74 diputats que hi ha ara al Parlament, que va permetre la investidura de Pere Aragonès encara que actualment està trencada: a la part baixa de la forquilla de l'estimació, es quedaria en 57 escons quedant-se lluny de la majoria absoluta que a la Cambra catalana es fixa als 68, però a la part alta de la forquilla sí que la mantindrien amb 72 diputats.

En canvi, hi hauria una majoria alternativa entre PSC, ERC i els comuns que, tant a l'estimació més baixa (71 diputats) com a la més alta (87 diputats) aconseguiria la majoria absoluta.

CONSULTA L'INFORME DEL CEO