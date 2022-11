El líder popular. Foto: Europa Press



El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo , ha instat el president del Govern, Pedro Sánchez , a " prendre una decisió " si el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, no dóna explicacions respecte als fets ocorreguts a la frontera de Melilla . passat 24 de juny .

"Si el ministre persisteix en l'opacitat i l'ocultació dels fets, i no vol donar les explicacions que mereix la ciutadania espanyola, Pedro Sánchez ha de prendre una decisió", ha indicat Feijóo en declaracions als mitjans a la Universitat del Desenvolupament de Santiago de Xile, on es troba amb motiu de la seva gira per Amèrica Llatina.

Feijóo ha denunciat que el relat de Marlaska sobre el que ha passat a la frontera ha quedat "desacreditat" per les imatges difoses al documental de la BBC i "els vídeos i testimonis que s'estan coneixent". Així mateix, ha dit que Sánchez digués que el problema a la tanca "està ben resolt". "Veurem si el president del Govern després d'aquestes imatges segueix pensant el mateix", ha apuntat.

En aquest sentit, ha advertit que es tracta d´un tema "molt seriós". "Ni el president ni el ministre de l'Interior no poden amagar la veritat i encara menys mentir els espanyols", ha insistit, reivindicant "serietat i claredat" davant la "falsedat i l'engany" des de la qual "informa" el Govern.

D'altra banda, ha assenyalat que està "convençut" que "la Guàrdia Civil i la Policia han actuat d'acord amb els principis democràtics espanyols i els principis ètics de la seva actuació permanent".