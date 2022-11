Autobús immobilitzat de Hazteoir.Org a Barcelona - EUROPA PRESS

La Generalitat ha obert un expedient sancionador a l'associació Hazte Oír per l'autobús vinilat amb missatges contra la 'llei trans' i els col·lectius trans, LGTBI i persones no binàries, ha explicat aquest dijous la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, a una atenció als mitjans.

Verge ha assenyalat que l'expedient s'articula a través de l'Oficina d'Igualtat de tracte i no discriminació de la Generalitat i ha inclòs mesures cautelars com la detenció de l'autobús a la plaça d'Espanya de Barcelona i la seva immobilització "fins que no retiri els missatges que puguin suposar discriminació".

La consellera d'Igualtat i Feminismes ha remarcat que el català és el "primer govern" que atura l'autobús , i ha remarcat que aquest tipus de missatges no tenen cabuda a Catalunya.

"No passaran" , ha remarcat la titular d'Igualtat i Feminismes, que ha afegit que amb la llei d'igualtat de tracte catalana, del 2020, la normativa és aplicable a tot el territori independentment de la ciutat.

La directora de l'Oficina d'Igualtat de tracte i de no discriminació, Manuela Fernández, ha explicat que a instàncies de l'organisme els Mossos d'Esquadra han interceptat el bus, que poc abans de les 13 hores ha sortit escortat per patrulles.

Ha remarcat que si no retirava els vinils amb els missatges contra la llei trans l'organització es podria enfrontar a una potencial sanció de fins a 40.000 euros , ja que podria suposar una discriminació greu.

Fernández ha comunicat l'obertura de l'expedient administratiu --del qual ara se n'ha obert la instrucció-- a la Fiscalia per si detecta "indicis d'un delicte d'odi" per ordenar l'obertura d'un expedient de tipus penal.

En una sèrie de tuits, Hazteoir ha assegurat que "una llei totalitària" impedeix circular a l'autobús amb els lemes , i ha remarcat que en nom de la igualtat de tracte i no discriminació no els tracten de la mateixa manera i els discriminen.