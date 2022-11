L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, en un vídeo pel cinquè aniversari de la DUI @ep

El Consell de la República (CdRep) , encapçalat per Carles Puigdmemont , signarà convenis de col·laboració amb els ajuntaments de Sant Pol de Mar (Barcelona), Arbúcies , Amer i Sant Feliu de Pallerols (Girona) perquè puguin utilitzar la Identitat Digital Republicana ( (IDR), han informat fonts de l'entitat independentista.

Així ho anunciaran dimarts que ve en una roda de premsa a Sant Pol de Mar, on donaran compte dels resultats del pla pilot que van iniciar aquest estiu a Torres de Segre (Lleida) , on van implementar la possibilitat d'utilitzar la IDR per accedir a la piscina municipal --es van registrar una vintena de veïns--, i animaran que altres ajuntaments se sumin a signar convenis amb el CdRep.

Aquests convenis de col·laboració hauran de ser aprovats pels diferents plens dels quatre ajuntaments, els executius dels quals estan compostos per diferents partits: a Sant Pol governen ERC i la CUP; a Arbúcies, independents; a Amer, Junts, ia Sant Feliu de Pallerols, ERC.

L'objectiu d'aquests convenis és que els ajuntaments reconeguin la "complementarietat" del CdRep i la seva utilitat , així com per evidenciar la utilitat de la IDR com a identitat paral·lela al DNI espanyol a l'hora d'accedir a serveis municipals, han indicat les mateixes fonts .

També han explicat que aquestes col·laboracions busquen demostrar que, "més enllà de les disputes entre partits", des dels municipis es poden dur a terme accions per avançar dins els límits del marc legislatiu actual cap a l'ús de la IDR.

VERIFICACIÓ DE LA IDR

L'entitat independentista ha iniciat recentment un procés de verificació de la IDR de les persones registrades, per la qual cosa requereix la incorporació obligatòria d'una fotografia de la persona registrada a través de la seva aplicació mòbil.

El CdRep ha impulsat dues vies per a la verificació: una a través del document amb què es va registrar la persona a l'entitat, per exemple el DNI o el passaport, i una altra mitjançant un sistema de doble verificació, inspirat en el "sistema anglosaxó" .

En el segon cas, seran dues persones verificades i membres del CdRep els qui hauran de validar la verificació de la tercera persona mitjançant la comprovació que les seves dades són correctes (nom, cognoms, fotografia, edat i document d'identitat amb què es va registrar a el CdRep).

La finalitat d'aquest procés és homologar la IDR perquè tingui la validesa de qualsevol identificació oficial , han explicat les mateixes fonts, que han afegit que volen fer aquesta IDR “segura, vàlida, efectiva, personal i intransferible” i una desconnexió del DNI espanyol .

Es busca que es generi un "efecte bola de neu" mitjançant el qual les persones verificades vagin verificant la resta, ia més, estar verificat serà una condició per poder fer ús de la IDR a administracions públiques com els ajuntaments.