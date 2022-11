La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera , ha confirmat aquest dijous que el Govern espanyol estudia si amplia les bonificacions al carburant i altres mesures per a famílies i empreses més enllà de desembre, i ha admès que és “ molt probable" que l'ajuda als carburants hagi beneficiat més les rendes més altes.

La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera

"De seguida es tindrà coneixement del paquet prorrogat per al 2023" , ha afegit Ribera, que ha l'efecte de repercutir més l'ajuda a les rendes altes és un "efecte no desitjat", que es pot deure a "un ús més gran de vehicles" de més cilindrada".

"En aquests moments, l'equip econòmic del Govern està fent una valoració del que han estat moltes mesures de suport al conjunt de les famílies i al teixit productiu des que vam aprovar les mesures primeres de reducció de l'IVA elèctric el juny del 2021, i algunes mesures que prenem han estat mesures generalitzades per al conjunt dels consumidors”, ha explicat Ribera.

En declaracions durant la visita a Lugo per participar al VIII Fòrum de Ciutats i Territoris Creatius d'Espanya-Copa d'Espanya Creativa, la vicepresidenta ha assegurat que l'Executiu "sap" que "és fonamental" un "repartiment del cost d'aquesta crisi" i que les mesures de protecció "estiguin el més focalitzades possibles sobre les persones que més ho necessiten".

"Hi ha algunes mesures sobre les quals tenim pocs dubtes de la conveniència de la pròrroga al llarg de l'any 2023, i d'altres que mereixen ser avaluats. De fet, en l'àmbit de la bonificació als combustibles, observem com hem reforçat el suport al transport públic, i ens plantegem fins a quin punt aquesta mesura no tingui efectes distorsionadors regressius quant a l'accés a pressupost públic”, ha assenyalat.

Ja a Ramirás (Ourense), següent parada de la seva gira gallega per conèixer les actuacions finançades pel programa DUS 5.000, Ribera ha reconegut que és "molt probable" que les bonificacions als carburants repercuteixin més a les rendes més altes, ja que " tenen cotxes amb cilindrada més gran o tenen més costum de fer-los servir, més ús, que en famílies amb menys renda”.

"És veritat que cal parar esment a aquest efecte no desitjat que s'hauria de corregir" , ha concedit Ribera, que justifica així que hagin "centrat els seus esforços en els col·lectius de professionals i, a la tornada de l'estiu, en el transport públic metropolità" .

ATUR DE TRANSPORTS



En un altre ordre de coses, sobre l'atur indefinit a partir de dilluns convocat per la Plataforma de Defensa del Transport, Ribera ha reconegut que els va "sorprendre", perquè el Govern ha prestat "molta atenció a les necessitats dels transportistes".

A més, ha indicat que "la tensió quant al preu dels combustibles és un element summament delicat, ja que el preu i el fet que hi hagués contractes previs signats podia general problemes al sector" . "I la meva companya de gabinet, Raquel Sánchez (ministra de Transports), ha estat sempre molt oberta i en conversa amb les associacions, les patronals i les representacions del sector", ha destacat.

La vicepresidenta tercera ha recordat les aturades ja convocades el mes de març passat i l'acord assolit llavors amb el sector, per seguidament apuntar que ara "aparentment, hi ha algunes persones, que no institucions ni sectors més representatius d'aquest àmbit, que qüestionen el que s'estigui aplicant millor o pitjor” allò que s'ha acordat.

Dit això, ha instat a "ponderar adequadament fins on el que es reclama és just i raonable", encara que s'ha mostrat "segura" que la ministra de Transports "estarà atenta al que passi".