El president del Govern, Pedro Sánchez @ep

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dijous que PSOE i Unides Podem presentaran demà una iniciativa legislativa al Congrés per reformar el delicte de sedició, que passarà a dir-se de "desordres públics agreujats".

Així ho ha afirmat en una entrevista a La Sexta, en què ha assenyalat que el nou tipus penal serà "més o menys homologable" amb altres democràcies europees com Alemanya, França, Itàlia, Bèlgica i Suïssa i les penes per aquests delictes seran les que regeixen als codis penals d'aquests països.

A més, ha negat que això sigui una exigència d'ERC per aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) i que per contra ho ha reivindicat "des de sempre", alhora que ha assenyalat que les últimes setmanes hi ha grups parlamentaris que han dit que estan disposats a emprendre aquesta reforma.

ERC ES PRONÚNCIA

ERC ha valorat "molt positivament la supressió del delicte de sedició" del Codi Penal , després que el president del Govern, Pedro Sánchez, hagi anunciat el registre aquest divendres d'una iniciativa legislativa al Congrés per substituir aquest delicte.

En un comunicat, els republicans han assegurat que l'eliminació de la sedició és "un gran pas endavant, un pas imprescindible en la direcció de posar fi a la repressió política pel conflicte entre l'Estat espanyol i Catalunya", i han afegit que no hi hauria possible sense la negociació política entre l'Executiu central i el Govern.

"No hauria estat possible sense l'aposta d'ERC per la via negociada per posar fi a la repressió" , ha subratllat el comunicat del partit que presideix Oriol Junqueras, que han sostingut que el seu objectiu polític és aconseguir l'amnistia i l'autodeterminació i que continuaran treballant en això.

UNA REFORMA "A LA MESURA DELS SEDICIOSOS"

La secretària general del PP, Cuca Gamarra , ha carregat contra el president del Govern, Pedro Sánchez per ser, segons ell, una reforma "a la mida dels sediciosos" per tirar endavant els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).

Gamarra ha sostingut que Sánchez "paga puntualment als seus socis les hipoteques que li permeten seguir a Moncloa a costa de la igualtat davant la llei" i ha assegurat que la reforma del Codi Penal serà un "alt preu per als espanyols", ha escrit a un missatge al vostre perfil de Twitter.