El Parlament ha instat aquest dijous el Govern d' ERC a "continuar parlant amb el Govern d'Espanya i amb Aena" per dur a terme l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat , respectant les directives ambientals europees per preservar l'espai natural protegit del Delta del Llobregat (Barcelona).

És un punt d'una moció del PSC-Units sobre infraestructures que han donat suport a Junts, Cs, PP i Vox --ERC, CUP i comuns han votat en contra-- i que reivindica convertir l'aeroport en un "hub intercontinental que en permeti el creixement amb respecte a la biodiversitat".

Tot i això, el mateix Govern d'Espanya va descartar aquesta possibilitat fa mesos. La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, va descartar aquest mes de setembre que l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat es pugui reprendre aquesta legislatura, després que el Govern anunciés la paralització de la inversió de 1.700 milions de euros per manca de confiança.



"És una oportunitat perduda", ha lamentat Sanchez, concretant que "evidentment no hi ha marge per fer-ho en aquesta legislatura, és una oportunitat que perdem", ha indicat la ministra. De la mateixa manera, ha retret al Govern -en aquell moment format per Junts i ERC- que no estigués "centrat" en la recuperació econòmica ja que a Catalunya ho han passat "molt malament" durant la pandèmia i han perdut "moltes oportunitats".

ALTRES DEMANDES

La Cambra catalana també ha demanat al Govern concretar en sis mesos el calendari per allargar la L3 del Metro de Barcelona fins a Esplugues (Barcelona), la L4 fins a La Sagrera i la L1 fins a Badalona, i que pressuposi un estudi sobre allargar la S2 dels FGC fins a Castellar del Vallès (Barcelona) i de desdoblament de la R6 fins a Igualada (Barcelona) i la R5 fins a Manresa.

A més, li ha reclamat que acordi amb l'Executiu central reactivar el projecte de la B-40 --l'anomenat 'Quart Cinturó' o 'Ronda Nord'-- a Sabadell, Terrassa i Castellar (Barcelona) en dos mesos, deixant en mans del Govern el disseny i el finançament a les del Govern. També demana a la Generalitat que concreti a què dedicarà els 759 milions d'euros que va rebre per compensar el “dèficit inversor en infraestructures a Catalunya” a través dels PGE del 2021 al 2024.

El diputat socialista Jordi Tarradas ha defensat que Catalunya necessita una estratègia aeroportuària adaptada a la realitat i ha augurat que "més aviat que tard" es produirà una saturació del Prat si no s'amplia, cosa que veu necessària per continuar internacionalitzant l'economia catalana i captar inversions.

Des de Junts, Jordi Fabra ha lamentat que la moció del PSC "passa de puntetes sobre el dèficit" en infraestructures , si bé ha donat suport a reactivar el projecte de la Ronda Nord -sobre el que Junts i socialistes han pactat una esmena de la moció- - i ampliar l'aeroport perquè es consolidi com a hub intercontinental.

El republicà Ferran Estruch també ha retret als socialistes els incompliments "nombrosos" de l'Estat en matèria d'infraestructures, i ha criticat que els socialistes insisteixin en projectes com la B-40 o l'ampliació de l'aeroport, per als quals demana trobar una solució de futur.

Marc Parés (comuns) ha advertit que els projectes a què es refereix la moció se centren a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ha acusat els socialistes de defensar un model radial i ha mantingut que hi ha "altres solucions" més enllà de la ampliació de l'aeroport.

La diputada de la CUP Montserrat Vinyets ha afirmat que "és un oxímoron parlar de creixement d'un aeroport i respecte a la biodiversitat", i ha acusat el PSC de compartir plantejaments amb Vox en vincular les infraestructures amb la prosperitat econòmica amb la seva aposta pel 'Quart Cinturó'.

Marina Bravo (Cs) ha lamentat que el PSC hagi al·ludit al dèficit d'infraestructures a Catalunya en la seva moció, cosa que segons ella suposa "donar-li la raó" a l'independentisme i que no es correspon amb la realitat de les inversions, que no es planifiquen segons el PIB de cada zona, sinó segons les seves necessitats.

Per part de Vox, Andrés Bello ha donat suport a destinar els recursos "escasos" a garantir els serveis bàsics a la ciutadania i les infraestructures per tal que generin riquesa, per la qual cosa ha cridat a reorientar les polítiques de despesa pública de la Generalitat.