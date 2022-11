Foto: Europa Press



El president del Govern, Pedro Sánchez , ha descartat , dijous passat 10 de novembre, el cessament del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per la tragèdia de Melilla i ha reiterat que l'Executiu continuarà traslladant tota la "informació disponible" perquè " no té res a amagar".

En una entrevista a La Sexta va defensar que el ministre ha demostrat el seu respecte "escrupolós" a la "legalitat democràtica" i ha col·laborat "amb totes les investigacions obertes", en referència a la Fiscalia General de l'Estat i el Defensor del Poble, a més de rendir comptes al Parlament. "Continuarà donant les respostes que calguin", ha apuntat.

A més, el cap de l'Executiu ha assenyalat que el Ministeri no té "res a ocultar" respecte als successos del 24 de juny a la frontera espanyola amb el Marroc on van morir almenys 23 migrants i ha recordat que també hi va haver 51 agents de la Guàrdia Civil que "van resultar ferits" en aquest "assalt violent" perquè va ser, segons la seva opinió, "una tragèdia de múltiples dimensions".

Sánchez va reiterar la seva confiança en el màxim responsable d'Interior i va dir que va assenyalar les màfies "que trafiquen amb els éssers humans" com els únics responsables de la tragèdia a Melilla. "Són tragèdies que es materialitzen i es visibilitzen en aquesta frontera acusada de les diferències de renda per càpita entre la part africana i europea", ha conclòs.