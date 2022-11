El líder del PP , Alberto Núñez Feijóo , ha anunciat aquest divendres en un missatge solemne que ell "mai" hauria pres la decisió de derogar la sedició del Codi Penal i ha anunciat que si arriba al Palau de la Moncloa "revertirà" aquesta reforma penal perquè "ni Pedro Sánchez ni l'independentisme no poden abaratir els atacs a la Constitució". "Crec que a hores d'ara ja no té límits", ha proclamat.

Alberto Núñez Feijóo al comunicat institucional publicat aquest 11 de novembre de 2022 @PP

Feijóo, que ha aterrat aquest migdia a Madrid després de girar una setmana per Iberoamèrica, ha comparegut davant els mitjans el mateix dia que el PSOE i Podem han presentat una proposició de llei orgànica per derogar l'actual delicte de sedició i substituir-lo per altres desordres públics agreujats que contempla penes per a les autoritats de 3 a 5 anys de presó --enfront dels 10 a 15 anys que recull el Codi Penal vigent-- i inhabilitació de 6 a 8 anys --enfront dels 10 a 15 anys que estableix la llei actual--.

En una compareixença a la seu nacional del PP sense preguntes, el cap de l'oposició s'ha mostrat convençut que comparteix amb la majoria dels espanyols la "indignació i tristesa" per legislar una refora penal "a la carta" amb l'objectiu de "privilegiar" uns "polítics concrets" i "doblegar-se" davant l'independentisme.

"És obscenament evident que no hi ha cap raó benintencionada per a aquesta decisió", ha proclamat, per afegir que l'"excusa proferida" pel Govern és "rotundament falsa" perquè fets similars es castiguen fins i tot amb penes "més severes" en altres països de el nostre entorn.

Després d'avisar que l'independentisme "mai no es confirma" i que amb aquest pas Sánchez només busca la seva "supervivència", ha apel·lat a rebel·lar-se als barons del PSOE i càrrecs d'aquest partit, alhora que ha assenyalat que el "centre polític" a Espanya no està "orfe" perquè té el PP.