El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, a l'Escola d'estiu del PP català a Cerdanyola del Vallès (Barcelona). | @ep

Feijóo ha ignorat les crides d'atenció de la líder de Ciutadans , Inés Arrimadas , davant la petició d'unir-se a la moció de censura contra Pedro Sánchez . Fins i tot ha eludit demanar la dimissió del President tot i que els seus companys Cuca Gamarra i Elías Bendodo , els seus dos i tres, ja ho havien fet amb anterioritat.

D'altra banda, dilluns que ve està prevista la convocatòria del Comitè Executiu Nacional , anunciada ja fa uns quants dies. Aleshores es pronunciaran els barons del partit encapçalats per Juan Manuel Moreno i Isabel Díaz Ayuso , que fins ara havien estat en silenci a l'espera de les paraules del líder conservador. Però des de les oficines del PP no hi ha cap intenció de cedir a les pressions de Vox ni de Ciutadans . Feijóo prefereix mantenir els ulls i el seu afany a les autonòmiques de maig de 2023 , la que serà la propera cita a les urnes.

Pel que fa al tema de la sedició , el líder conservador ha assegurat que si aconsegueix la presidència el 2023 derogarà la reforma de la llei i recuperarà el delicte de sedició. Feijóo ha admès que de moment no té les armes ni la capacitat per poder frenar la proposició de reforma ni, si més no, de poder alentir-la.