Illa titlla de "passivitat desesperant" l'actitud d'ERC a la negociació pressupostària

El primer secretari del PSC , Salvador Illa , ha titllat de " passivitat desesperant " l'actitud d' ERC en la negociació dels Pressupostos per a la Generalitat per al 2023 , una negociació que encara no ha començat, ha recalcat.

Ho ha dit aquest dissabte a la sessió ' Catalunya: present i futur o' a la XXVII Trobada d'Economia a Castell-Platja d'Aro , en què ha lamentat que de moment " hi ha hagut contactes però no negociació " sobre els comptes catalanes.

Ha asseverat que " el moment exigeix a totes les administracions que hi hagi pressupostos aprovats ", i que és una petició que el seu partit demana des de finals d'agost.

Illa ha sostingut que quan hi hagi una negociació sobre els pressupostos “ serà exigent i no serà clandestina ”.

DEROGACIÓ DE LA SEDICCIÓ



Illa ha considerat que la reforma del delicte de sedició anunciada dijous pel president del Govern, Pedro Sánchez , és una decisió " encertada i valenta ".

Ha dit textualment que una derogació del delicte no implica despenalitzar res, ja que segueix vigent el delicte rebel·lió, així com altres mecanismes com l'article 155, davant del que ha sostingut: “ Ni amnistia, ni despenalització, ni res” .

Preguntat per un futur tripartit a Catalunya , Illa ha afirmat que no renuncia "a un Govern en solitari del PSC" , i ha defensat que, encara que sembli una mica aventurat, no és impossible.

També ha apuntat que a Catalunya "s'estan trencant relats", encara que no veu que el procés independentista s'hagi acabat perquè considera que encara hi ha qüestions que s'han de superar, en les paraules, a la societat catalana.

En ser preguntat per si creu que a Catalunya hi ha massa impostos propis, Illa ha defensat que “ no és moment de tocar la fiscalitat ”, encara que assegura que Europa va cap a un àmbit de fiscalitats molt més homogènies.