L?expresident de la Generalitat, José Montilla, considera que a ERC el preocupen més les municipals que tenir pressupost. | @ep

L'expresident de la Generalitat José Montilla no ha descartat unes eleccions a Catalunya després de les municipals del 2023 perquè no creu que el Govern en solitari d'ERC tingui " molt recorregut ".

En una entrevista al diari ' El Periódico ' recollida per Europa Press aquest dissabte, ha dit textualment que no sembla que el Govern pugui governar més de la meitat de la legislatura amb 33 diputats, i ha afegit: “És un govern que, quan la legislatura no ha arribat a l'equador, és difícil que es pugui mantenir governant en solitari”.

"Crec que aquest Govern està fet més en clau de curt recorregut per a les properes eleccions, les municipals: en aquests moments, a ERC el preocupen més les municipals que tenir o no tenir pressupost ", ha afegit.

REFORMA DE LA SEDICCIÓ



Ha recordat que la reforma del delicte de sedició anunciada dijous pel president del Govern, Pedro Sánchez , "és un compromís de legislatura ja formulat pel president en seu parlamentària, i no hauria d'estranyar ningú que faci el que va dir que faria" .

Per a Montilla , aquesta iniciativa s'emmarca dins del que ha anomenat estratègia per a la reconciliació per reforçar el diàleg entre la Generalitat i el Govern o, i "en absolut és una renúncia o una rendició de l'estat de dret".

Preguntat per quin paper pot jugar el PSC per facilitar la governabilitat, ha dit que està disposat " a posar per davant els interessos de Catalunya , però els interessos de Catalunya no són els interessos d' ERC ", així com que està disposat a arribar a acords , però no a fer de portador d' ERC , ha dit.