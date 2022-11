Almeida: considerar l'1-O com a desordre públic és "insultar" els catalans | @ep

L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP) , ha afirmat que considerar l'1-O com a desordre públic és "insultar la intel·ligència dels catalans", en referència a l'anunci del president del Govern, Pedro Sánchez , de derogar el delicte de sedició i aplicar el de desordres públics agreujats.

Ho ha dit en un debat moderat per l'eurodiputada Dolors Montserrat amb el president del PP de Barcelona, Manu Reyes, i el líder popuar a Badalona, Xavier García Albiol, durant la Intermunicipal del PP 'Municipals 2023: El canvi necessari' a Badalona .

"Això no va ser un desordre públic, no va ser un comiat de solter que se'ls va anar de les mans. Va ser una planificació mil·limètrica per subvertir l'ordre constitucional i fer fallida la convivència i la unitat d'Espanya ia Catalunya. Això s'anomena sedició, no desordre públic", ha afegit.