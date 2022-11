Patxi López defensa que el PSOE és l'extintor per a la "gasolina" del PP a Catalunya | @ep

El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha defensat la política del seu partit davant el procés independentista i la derogació del delicte de sedició: "El PP ha estat i és la benzina per a la vida política a Catalunya i els socialistes som el extintor de tot el que ha passat”.

"Avui Catalunya no és el gran problema que tenia Espanya fa només uns anys: la convivència és més tranquil·la", ha dit aquest dissabte a Barcelona durant un acte a la seu el PSC davant el líder del partit, Salvador Illa, i els ministres Raquel Sánchez i Miquel Iceta.

"Si s'ha trencat alguna cosa és l'independentisme, que ha reduït considerablement les seves expectatives", segons ell, i ha defensat que el Govern de Pedro Sánchez ha sabut anar desmuntant el problema polític a Catalunya .

"AJUDAR" A LA JUSTÍCIA JA CONVIURE



Ha definit la derogació com una mesura valenta i de sentit comú, amb dos objectius: d'una banda, "ajudar la justícia", al·legant que els juristes es van embrancar el 2017 en un enorme debat perquè no tenien clar el delicte ni les penes que aplicar.

També ha recordat que la justícia espanyola no va aconseguir extradicions dels líders independentistes a l'estranger perquè no hi havia delicte homologable a altres països, cosa que impedia la doble incriminació per extradit, però ara "ja no hi haurà santuaris a Europa per als que cometin delictes de ordre públic".

I l'altre objectiu de la derogació és rebaixar la tensió a Catalunya i anar desmantellant les peces d'un problema enorme que va arribar a ser el gran problema d'Espanya i que avui no ho és.

Ha concretat que ja no és un problema tan gran perquè s'han anat desmantellant "les banderes de victimisme, que sempre són les que més aglutinen l'independentisme", i creu que això es demostra amb l'actual divisió independentista.

TRAICIÓ SERIA "NO FER RES"



Ha opinat que el PP demostra ser reaccionari en comptes de conservador amb la reacció que ha tingut contra la derogació del delicte de sedició, en titllar de traïdors els qui el plantegen.

Per ell, la traïció hauria estat ser al Govern i no fer res amb la situació de Catalunya, i per això ha retret a l'expresident popular Mariano Rajoy : "No fer res ja ho va fer Rajoy, i ja sabem on ens va portar".

En canvi, creu que el president Pedro Sánchez "no pensa en eleccions; pensa en solucions", actuant per rebaixar la tensió, i ha augurat que això no farà perdre vots al PSOE , perquè la gent reconeixerà que es fa política per resoldre problemes.

I ha insistit sobre el PP : "Són ells els que enfronten uns territoris contra uns altres i uns ciutadans contra uns altres", i per això creu que els populars no tenen visió d'Estat ni cultura democràtica.

López ha assegurat que el PSOE sempre defensarà la legalitat constitucional: "És un terreny del qual mai sortirem i mai abandonarem els socialistes", perquè dóna espai per a la diferència i per dialogar.

Ha contrastat aquesta actitud amb la del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que es va posar a "cavar trinxeres" amb la seva reacció de divendres a la derogació.

El dirigent socialista li ha demanat no donar lliçons als altres: "Qui està sent manejat per Ayuso, per Jiménez Losantos i per companyia donant-nos lliçons de lideratge. És que és una broma".

ELOGI A SALVADOR ILLA I AL PSC



El també exlehendakari ha elogiat el PSC i Illa per afrontar el procés independentista apaivagant: "Heu guanyat".

Ha negat que els socialistes es venguin a l'independentisme i ha defensat que el venç, de la mateixa manera que el PSOE no es va vendre a ETA sinó que la va vèncer.

Sobre Illa , ha vaticinat que liderarà un pacte de concòrdia i solidaritat a Catalunya i presidirà la Generalitat, fent "autogovern per garantir la lliure elecció d'identitat", amb els mateixos drets i oportunitats a Espanya .