La secretària general del PP, Cuca Gamarra, en un acte del PP a Medrano (La Rioja) | ANTONIO MUÑOZ @ep

La secretària general del PP , Cuca Gamarra , ha demanat al president del Govern , Pedro Sánchez , que comparegui al Congrés dels Diputats per oferir explicacions del que va passar el 24 de juny passat a la tanca de Melilla ja que " no és capaç " que el ministre de l' Interior , F rando Grande-Marlaska , adoni del que va passar.

"Si Sánchez no és capaç que el seu ministre doni comptes al Congrés o que aporti les imatges o de cessar-lo per mentir i ocultar informació qui ha de comparèixer és ell", ha emfatitzat la dirigent ' popular ' durant la seva intervenció en la convenció regional que el PP ha celebrat a Medrano.

Gamarra ha assegurat que, encara que "intenten tapar aquesta crisi amb una altra", des del PP continuaran insistint per conèixer "la veritat del que va passar". "No hi haurà crisi més gran que pugui tapar el que va passar a Melilla ", ha afegit tot seguit.

La diputada del PP ha apuntat que el que va passar a Melilla "no és un episodi ben resolt com va dir Pedro Sánchez " --en referència a les declaracions del president que, segons va aclarir, havia fet abans de veure les imatges--. "No ho és perquè quan hi ha morts , quan hi ha immigrants morts en una frontera no podem dir que estigui ben resolt", ha apuntat.

" Exigim al Govern que digui la veritat , que abandoni l'opacitat i ens permeti conèixer quin pas", ha emfatitzat Gamarra , al mateix temps que ha assenyalat que els espanyols no es mereixen a " un Govern que els menteixi ".

"Estem davant d'un Govern esgotat i aclaparat pels problemes que ell mateix crea i els espanyols necessiten un canvi de Govern per poder tenir futur i això és el que farem des del PP ", ha conclòs.

FONS EUROPEUS

A més, Gamarra ha criticat també "la ineficàcia " de qualsevol política de Sánchez . Entre elles, ha dit que “no dota pressupostàriament amb fons el que diu que farà”. "Però nosaltres sabem que fer política, si no hi ha un pressupost al darrere no hi ha eficàcia possible perquè no pots executar el que promets", ha afegit.

"Això ho veiem també amb els fons europeus que diu la ministra Montero que van a velocitat de creuer , però la veritat és que no els veu ningú. No sé que creuer va, més aviat sembla que va en una barca sense rems. fons no són del Govern , són dels espanyols i dels de La Rioja i no arriben", va concloure.