Feijóo exhibirà unitat aquest dilluns davant el Comitè Executiu del PP i es llançarà "a la caça del vot moderat del PSOE" |@EP

El líder del PP , Alberto Núñez Feijóo , exhibirà aquest dilluns al Comitè Executiu de partit una foto d'unitat dels seus 'barons' territorials contra la reforma penal "a la carta" que ha promogut el Govern de Pedro Sánchez per "derogar" el delicte de sedició, un "aberració" jurídica que li servirà de base per llançar-se "a la caça del vot moderat del PSOE ", segons han informat a Europa Press fonts populars.

Aquest tancament de files amb Feijóo tornarà a visualitzar - se poc després al dinar que mantindrà amb els presidents autonòmics i regionals del partit al final del Comitè Executiu . A poc més de sis mesos de les eleccions autonòmiques i municipals, el cap de l'oposició podrà intercanviar impressions amb els seus barons sobre els principals problemes a cada autonomia i començar a dissenyar l'estratègia electoral.

Un dels assumptes clau en el Comitè Executiu d'aquest dilluns serà la derogació del delicte de sedició, que passarà a anomenar-se desordres públics agreujats. A ' Gènova ' consideren que aquesta modificació del Codi Penal els dóna un filó per "desgastar" el PSOE , sobretot als seus Governs a Castella-la Manxa , Aragó , Comunitat Valenciana , Extremadura , Astúries o la Rioja .

Els populars volen que cali el missatge que els barons del PSOE "són coresponsables" dels passos de Sánchez si no es desmarquen de forma clara. En aquesta estratègia, el coordinador general del PP , Elías Bendodo, acompanyat del president del PP a Castella-la Manxa, Paco Núñez, es va desplaçar aquest divendres a Guadalajara per posar davant del mirall el socialista Emiliano García-Page.

"Apel·larem al votant socialista avergonyit per la decisió de Sánchez", han confirmat a Europa Press fonts de l'equip de Feijóo , que subratllen que aquests veterans 'barons' del PSOE tenen la "responsabilitat" de "tornar el Partit Socialista al constitucionalisme" .

AQUESTA CONCESSIÓ "APUNTALA" A FEIJÓO DESPRÉS DE TRENCAR NEGOCIACIÓ DEL CGPJ

El mateix Feijóo ja va apuntar divendres passat --en la compareixença sense preguntes a la seu del PP per valorar la reforma penal-- que aquesta caça del vot moderat del PSOE serà una de les seves estratègies a partir d'ara. En el discurs amb to solemne, ha afirmat que el centre polític que no entén aquesta decisió "no està orfe".

" El PSOE ha fugit de la moderació, de la centralitat política i de la unitat constitucional per l'interès personal de qui avui lidera el PSOE . Jo les reivindico com a única forma possible de representar el conjunt dels espanyols. El PSOE ha desprotegit el nostre país. Jo no em mouré del meu compromís de defensar-lo", va proclamar Feijóo en la seva intervenció, tot just quatre després de tornar de la seva gira Llatinoamericana, que l'ha portat durant una setmana a Uruguai , Argentina , Xile i Equador .

A ' Gènova ' consideren que aquesta nova "concessió" de Sánchez a l'independentisme "dóna la raó" a Feijóo en la seva decisió de trencar fa dues setmanes les negociacions per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

"Aquest pas apuntala a Alberto Núñez Feijóo i l'enfortirà", han indicat les mateixes fonts consultades, que pronostiquen que aquesta tendència ascendent del PP es recollirà a les enquestes. A més, destaquen que el líder del PP s'ha compromès a derogar la reforma de la sedició si arriba al Palau de la Moncloa i que amb ell els espanyols no hauran de "pagar les hipoteques de l'independentisme".

CRÍTIQUES A ARRIMADES PER LA MOCIÓ DE CENSURA

Fonts del PP critiquen el moviment de la presidenta de Ciutadans , Inés Arrimadas , emplaçant Feijóo a presentar una moció de censura contra Pedro Sánchez per buscar focus mediàtic en un moment de caiguda del partit.

Segons el partit taronja és una "obligació moral" de l'oposició que, a més, frenaria la tramitació de la proposició de llei de PSOE i Unides Podem per reformar el delicte de sedició, impedint així que "es consumeix amb immediatesa aquest atac a la democràcia" espanyola sense precedents", en paraules de Arrimadas .

Al PP argumenten que una moció de censura no pot prosperar perquè no donen els números i no li veuen sentit perdre el temps amb aquest tipus de maniobres. L'última moció de censura va ser la presentada per Vox a l'octubre del 2020 i llavors el Ple del Congrés va rebutjar amb 298 vots en contra i 52 a favor (només els del partit de Santiago Abascal ) aquesta iniciativa per desallotjar Pedro Sánchez del Palau de la Moncloa .

Els populars també discrepen de l'estratègia de Vox responent a la reforma de la sedició amb manifestacions al carrer demanant també eleccions generals ja i recorden que aquesta competència de posar data als comicis depèn en exclusiva del president del Govern.

LA TRAGÈDIA DE MELILLA

El líder del PP no vol que la reforma del delicte de sedició "tapi" la tragèdia de Melilla del mes de juny passat i aquest serà un altre dels assumptes que previsiblement estarà sobre la taula a la reunió del Comitè Executiu Nacional . A ' Gènova ' censuren que el ministre de l' Interior , Fernando Grande-Marlaska , segueixi sense donar explicacions i ara posen el focus sobretot en el president del Govern .

De fet, el Grup Popular sol·licitarà la compareixença al Ple del cap de l'Executiu davant del Ple de la Cambra . "Si Sánchez no és capaç que el seu ministre doni comptes al Congrés o que aporti les imatges o de cessar-lo per mentir i amagar informació qui ha de comparèixer és ell", va declarar aquest dissabte la secretària general del PP , Cuca Gamarra .