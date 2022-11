Vilalta creu que la negociació amb l'Estat sobre la sedició "ha donat els seus fruits" |@EP

La secretària general adjunta i portaveu d'Esquerra Republicana , Marta Vilalta , ha considerat que la mesa de negociació entre ERC i el Govern "ha donat els seus fruits", en referència a la derogació del delicte de sedició que va anunciar el president de l'Ejectuvio , Pedro Sánchez , dijous.

Ho ha dit aquest diumenge a l'acte d' ERC 'Municipis republicans, útils per transformar', celebrat a Vilafranca del Penedès , en què també han participat la consellera d' Acció Exterior i la UE , Meritxell Serret , la senadora i vicesecretària general d' Acció Política i Sectorial d'ERC , Sara Bailac , i la diputada i secretària de Política Municipal i Projectes Transversals , Alba Camps .

Vilalta ha asseverat que "seria incomprensible" que la resta d'organitzacions i partits independentistes no recolzessin la derogació del delicte.

"Cal celebrar cada pas endavant" ha sostingut, tot i que ha afirmat textualment que no hi haurà normalitat a Catalunya fins que no s'aconsegueixi l'amnistia i l'autodeterminació.

Vilalta ha recalcat que ERC "representa una manera d'actuar diferent de la dels que han optat per abandonar per càlculs partidistes o per a divisions externes", en referència a Junts .

A això ha afegit: "Davant els que dimiteixen de les seves responsabilitats en un context de crisi, des d' ERC assumim amb més compromís les nostres responsabilitats activant més polítiques transformadores".

VOLUNTAT "TRANSFORMADORA"

Serret ha reivindicat la voluntat "transformadora" del Govern , que assegura que està compromès amb Catalunya i amb el municipalisme.

I ha defensat que ERC és el partit que aconsegueix que les coses passin: “Som els que sempre estem i els que no renunciem a la responsabilitat, els que no tenim por de fer passos endavant, som els que tirem del carro sense renunciar als nostres compromisos".

Durant l'acte, Bailac i Camps han presentat les línies d'actuació que proposa ERC a l'àmbit municipal, que engloben documents estratègics de la Ponència Política i el Programa Marc per a les eleccions municipals de maig, a més de l' Observatori Republicà , que avalua els èxits de les transformacions que impulsa ERC , i també les Polítiques Marca, que recullen unes 70 propostes impulsades a nivell local.

Bailac ha assenyalat que "els ajuntaments són una peça imprescindible de les transformacions", de manera que ERC vol deixar empremta als ajuntaments on governa, impulsant una transformació verda, democràtica, justa i feminista, en les seves paraules.

Per part seva, Camps ha subratllat que "no hi ha innovació sense risc", i recalca que des del seu partit pretenen respondre de forma adequada a les necessitats de la ciutadania.