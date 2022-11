Garzón denuncia el PP per precaritzar i reduir recursos de la sanitat pública per poder privatitzar-la. | @ep

El ministre de Consum , Alberto Garzón , ha demanat aquest diumenge " parar " al Govern del PP a la Comunitat de Madrid després que opti per la " precarietat i la manca de recursos " per privatitzar la sanitat pública .



Així s'ha pronunciat el també líder d' Esquerra Unida en un missatge a la xarxa social Twitter en què s'ha fet ressò de la ' marea blanca ' que ha abarrotat els carrers de la capital en defensa de la sanitat pública , en una manifestació que , segons l'organització, Veïns pels barris i pobles de Madrid , ha congregat 670.000 persones , mentre que Delegació de Govern ha xifrat en 200.000 .



" Avui a Madrid la ciutadania ha sortit al carrer a defensar la Sanitat Pública . Els governs de les dretes opten per la precarietat i la manca de recursos com a via per a la privatització. Cal aturar-los", ha assenyalat Garzón en xarxes socials.



Sota el lema ' Madrid s'aixeca per la Sanitat Pública. Contra el Pla de Destrucció de l'Atenció Primària , famílies, ciutadans i sanitaris han unit les seves veus en una protesta de caràcter purament ciutadà, sense banderes ni ideologies, en defensa d'un “ bé comú ” com la Sanitat . " Ens hi va la vida ", han subratllat des de l'organització.



La manifestació ha comptat amb el suport d'organitzacions veïnals, entre elles la FRAVM ; els principals sindicats ( CCOO, UGT, CSIT Unió Professional, Satse i Amyts ); partits polítics de l'esquerra (amb la presència de Mónica García i Rita Maestre, de Más Madrid; Juan Lobato i Mar Espinar, del PSOE; Alejandra Jacinto, Carolina Alonso i Roberto Sotomayor, d'Unidas Podemos, o l'exlíder Pablo Iglesias ); associacions sanitàries o plataformes de treballadors, o el director de cinema Pedro Almodóvar .