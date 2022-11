Maroto, en un acte públic. Foto: Europa Press



La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, serà la candidata del PSOE a l'alcaldia de Madrid, segons han confirmat a Europa Press fonts socialistes, que s'enfrontarà amb el popular (i actual alcalde) José Luis Martínez Almeida a la carrera a l'Ajuntament de Madrid a les properes eleccions municipals de maig de 2023.

En una entrevista concedida a Radio Nacional de España , la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, també ha confirmat la candidatura de Maroto, de qui ha destacat la seva capacitat i energia per assumir aquesta missió. "Ha estat una gran notícia, té l'energia, la capacitat, el tarannà i el cor per coquistar-nos tots en aquestes eleccions", ha subratllat.

Preguntada sobre si la candidatura de Maroto pot suposar una crisi de Govern, Ribera ha apuntat que aquesta “una decisió que correspon en exclusiva al president del Govern”. "Crec que el president coneix bé l'equip i bé les necessitats i desafiaments d'aquest any i estic segura que resoldrà molt adequadament i encertadament aquesta situació, prescindir de Maroto no és una cosa amb què comptava, em consta que l'aprecia moltíssim com a ministra “, ha afegit.

Està previst que Maroto anunciï formalment la seva candidatura aquest dilluns 14 de novembre a la I Jornada de Turisme d'Europa Press, a l'Auditori el Beatriu, a la qual assistiran representants del sector i en què estarà acompanyada per altres ministres com Nadia Calviño, Félix Bolaños, María Jesús Montero, Miquel Iceta i la portaveu del Govern, Isabel Rodríguez.