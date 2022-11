Foto: Europa Press



El president d'ERC, Oriol Junqueras , ha vinculat la possibilitat de pactar els pressupostos de la Generalitat per al 2023 amb el PSC al compromís dels socialistes amb la desjudicialització del conflicte i amb la reforma del delicte de malversació. Ho ha dit en una entrevista concedida a El Periódico de Catalunya, on ha diferenciat la posició del PSOE de la dels socialistes catalans. "El PSC no ha mostrat aquest compromís amb la lluita contra la repressió i, per tant, és molt difícil posar-nos dʻacord", ha apuntat.

De la mateixa manera, Junqueras ha rebutjat que la reforma del delicte de malversació pugui emparar la corrupció, sinó que amb el canvi "el que cal evitar és que algú sigui condemnat per pensar en una malversació" com al seu parer ha passat en el cas dels líders de l'1-O.

Igualment, el president dels republicans veu impossible el retorn de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, que resideix a Suïssa, perquè està acusada per un delicte de rebel·lió. "No s'ha aplanat el camí d'aquesta tornada", ha lamentat.

A l'entrevista, també ha sostingut que "el delicte de desordres públics no substitueix en cap cas el de sedició" en entendre que el nou tipus penal reforma el delicte de desordres públics ja existent, disminueix les penes que comporta i limites els casos en els que es pot evitar.