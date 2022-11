Foto: Europa Press

La Generalitat segueix rastrejant el programa espia Pegasus i, segons ha avançat El Confidencial , ho està fent actualment a 115 telèfons d'alts càrrecs de l'administració. Amb això, volen aportar més proves, tant a la comissió del Parlament Europeu com a les causes com la querella del president Pere Aragonès , que ara ha acabat a l' Audiència Nacional .

Fa un any que l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya rastreja les afectacions d'aquest programari per encàrrec de la Generalitat, per recolzar el gabinet jurídic del Govern en les futures accions legals i defensar els que hagin patit espionatge.

Només s'analitzen els dispositius de titularitat de la Generalitat que compleixen dos requisits: ser alts càrrecs del 2019 i 2020 i que puguin haver estat infectats pel programa espia israelià i, en aquells casos en què l'alt càrrec actualment continuï en actiu, tenir accés al dispositiu mòbil. Aquest fet deixa fora alguns terminals, com el de Carles Puigdemont, que sempre ha evitat entregar el telèfon.

Quan acabin les anàlisis, es detallarà la informació de les persones afectades i serà la Generalitat qui decideixi la manera de comunicar-ho. En aquest moment, ni tan sols hi ha acord sobre els mòbils a què es va infectar amb el programa de rastreig Pegasus. Segons el Govern espanyol, que va forçar el cessament de la directora del CNI Paz Esteban per aquest cas, només es va investigar 18 independentistes, entre els quals Aragonès mentre negociava el Govern de coalició amb JxCAT. En canvi, Citizen Lab elevava la xifra fins als 65 afectats . Actualment, s'han analitzat un total de 115 dispositius i s'està planificant la revisió a la resta d'alts càrrecs inclosos al programa de protecció. Amb aquesta informació s'elaborarà un informe per remetre'l al gabinet jurídic. Està previst que l'Agència de Ciberseguretat comuniqui aquests resultats als seus òrgans de govern, primer, i després lliuri l'informe a la Generalitat.