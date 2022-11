Aaron Rivero és el secretari general de Jupol. Foto: Europa Press

JUPOL , sindicat majoritari de la Policia Nacional i JUCIL , associació professional majoritària a la Guàrdia Civil mostren la seva preocupació per la intenció del Govern d'eliminar de l'ordenament jurídic el delicte de sedició . JUPOL i JUCIL consideren que aquesta mesura respon a interessos polítics del president del Govern, Pedro Sánchez i no a una necessitat de la legislació, ni al sentir majoritari dels espanyols. A més de la defensa de la Carta Magna el bé jurídic protegit és l'"Ordre Públic i la Pau Social", missió encomanada tant a la Guàrdia Civil com al Cos Nacional de Policia .

El secretari general de JUPOL, Aarón Rivero juntament amb el secretari general de JUCIL, Ernesto Vilariño , consideren que “és una irresponsabilitat que es desarmà a l'Estat i amb això a les Forces i Cossos de Seguretat (FCSE), soscavant la convivència, la sobirania del poble espanyol i el nostre ordenament constitucional. Instem el Govern que reconsidera la seva intenció d'eliminar del Codi Penal el delicte de sedició”.

Tant el moviment JUSAPOL com JUCIL i JUPOL, reclamen i asseguren el seu "caràcter apolític", cosa que diuen que "no és un obstacle ni un límit per complir el nostre objectiu de defensa dels drets sociolabors dels membres de les FCSE" . Per això, diuen sentir-se "autoritzats a participar d'una manera activa en la defensa de la legislació que afecta l'activitat diària de policies nacionals i guàrdies civils", com ja va passar el 27 de novembre del 2021.

Aleshores, els sindicats es van manifestar per expressar d'una manera contundent la seva oposició a les esmenes que es pretenien introduir a la Llei de Seguretat Ciutadana que, segons la seva opinió, "soscavaven l'autoritat dels agents en defensa de la llei".