La presidenta Núria Marín durant l'acte d'inauguració de l'assemblea de la Xarxa d’Entitats Locals per a l’Agenda 2030. Foto: Òscar Ferrer / Diputació de Barcelona

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, parlat aquest dilluns durant l'acte d'inauguració de l'assemblea de la Xarxa d’Entitats Locals per a l’Agenda 2030, que ha tingut al Paranimf de l’Escola Industrial de Barcelona. En ella, ha reivindicat que "els governs locals i regionals som vitals per aconseguir una sostenibilitat plena i real en la seva triple vessant: econòmica, mediambiental i social".

Marín ha recordat que si des dels governs locals "reclamem lideratge, més iniciativa, més recursos per actuar millor és perquè no som simplement gestors de serveis públics", sense oblidar que "el nostre coneixement, que és directe de la realitat, ens fa ser també innovadors, propositius". En aquest sentit, un dels exemples que ha exposat es la fibra òptica a tota la província i l’apostar per la prestació del servei bancari en aquells municipis que no tenen caixers automàtics, dos exemples que posen de manifest "la necessària implicació i l’evident lideratge dels governs de proximitat".

MÉS INFORMACIÓ Núria Marín presenta un pla operatiu per reforçar la seguretat i la convivència a la Florida-les Planes

Finalment, a més d’assegurar que "pensar i actuar en clau local no és un pas enrere, com alguns poden pensar, sinó tot el contrari", la presidenta ha definit els governs locals com a necessaris i determinants "per respondre a aquests reptes socials", ja que "l’Agenda 2030 és inseparable de l’agenda quotidiana, de l’agenda dels nostres pobles i ciutats".

L'acte d’inauguració també ha comptat amb el secretari general de la Federació Espanyola de Municipis i Provincies (FEMP), Carlos Daniel Casares; el president de la Xarxa d’Entitats Locals per a l’Agenda 2030 i alcalde de Palma, José Hila; i el secretari de governs locals de la Generalitat, David Rodríguez.

TRES DIES D'ASSEMBLEA

L’assemblea Lideratge municipal amb l’Agenda 2030 se celebrarà fins el proper dimecres i comptarà amb diferents taules rodones i panels d’experiències que giraran al voltant de temes com els reptes globals i locals per al compliment de l’Agenda 2030, els models de governança o els sistemes de seguiment i avaluació de l’Agenda 2030.

Les sessions es poden seguir en directe per Youtube (enllaç a la sessió de dilluns, sessió de dimarts i sessió de dimecres).

La Xarxa d’Entitats Locals per a l’Agenda 2030 està constituïda en el si de la FEMP, i s’hi integren voluntàriament els governs locals que es comprometen a implementar els ODS de l’Agenda 2030 de manera transversal a les seves polítiques públiques locals.