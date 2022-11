La reforma per eliminar el delicte de sedició al Codi Penal, tant pel que fa a la negociació amb el PSOE com pel que fa al possible impacte negatiu que pot tenir a la protesta social, ha evidenciat aquest dilluns una nova tensió interna al si d'Unides Podem.

La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ofereix una roda de premsa mentre mostra 'El Llibre d'Or del Treball', a la seu del Ministeri, el 27 d'octubre del 2022, a Madrid (Espanya).

D'una banda, Podem ha reconegut que desconeixia els termes del diàleg al si de la coalició, assumit per la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz , i el president del grup parlamentari al Congrés, Jaume Asens , per part de l'espai confederal.

D'aquesta manera, la coportaveu estatal, María Teresa Pérez , destacava que la seva formació no havia participat en la confecció d'aquesta proposició de llei dins de la coalició i advertia, a més, de la preocupació sobre el risc que el nou tipus penal de desordres públics agreujats, que deroga el de sedició, pogués servir per a interpretacions que criminalitzin protestes de col·lectius socials.

I en aquest sentit apuntava, deixant clar que era una "bona notícia" la supressió de l'"anacrònic" delicte de sedició com havien demanat, que es valorava l'opció d'esmenar el text per evitar aquest extrem.

Unes paraules a què reaccionava poc després el mateix Asens, que responia que el conjunt de l'espai confederal coneixia que s'estava abordant aquesta reforma però que no es va informar dels “detalls” de la iniciativa per “discreció” tant a Podem com a IU i els 'comuns', per evitar filtracions abans que culminés l'anuncià el president del Govern, Pedro Sánchez.

Alhora, el dirigent d'En Comú Podem, que també forma part del partit morat, defensava la necessitat de ser "curós" respecte a aquesta iniciativa, cosa que implicava limitar la informació detallada a un grup reduït de persones.

D'altra banda, fonts espai confederal properes a la vicepresidenta segona indiquen que aquesta va conversar dijous passat a la líder del partit morat, Ione Belarra, per explicar-li el contingut de l'acord una vegada tancat, endinsant-se en la línia que era coneixedora que estava en curs aquesta negociació.

Mentrestant, fonts de Podem sostenen que Díaz els va traslladar que simplement havia aconseguit el pacte amb el PSOE minuts abans que ho anunciés el president, Pedro Sánchez , en una entrevista amb 'La Sexta' i que el text amb l'entrevista ho van obtenir després.

ESGLÉSIES VA ENTRAR EN EL DEBAT: "HI VA HAVER ENORME SECRETISME"



Al debat també va entrar l'exvicepresident Pablo Iglesias, que divendres passat va revelar que càrrecs del partit estudiaven detalladament una reforma que s'havia emportat amb "enorme secretisme".

I també Iglesias entroncava amb el temor de Podem davant de possibles efectes no desitjats d'aquest canvi al Codi Penal, en proclamar que hi ha un "consens a tota l'esquerra que cap reforma pot servir perquè activistes socials que practiquen la desobediència civil o protesten al carrer es puguin trobar amb nous tipus penals que serveixin per criminalitzar la protesta social".

Mentrestant, Díaz ha defensat que el Govern, amb la supressió del delicte de sedició, "està fent el que ha de fer", i millora la legislació penal d'Espanya, que "havia d'haver-se reformat fa temps", en reformar el Codi Penal per modificar tipus delictius com el de la sedició i altres delictes.

ASENS: NO AFECTA AL DESOBEDIÈNCIA CIVIL PACÍFICA



Tot i això, el president del grup confederal no comparteix aquesta visió i creu que la protesta social no corre perill, en aclarir que el text al·ludeix a desordres públics que impliquin "violència" o "intimidació", salvaguardant les mobilitzacions sense aldarulls. És més, ha llançat que s'"estava enganyant la gent" alertant que aquesta reforma afectava la desobediència civil pacífica.

El dirigent d'En Comú Podem es mostrava partidari de modificar el Codi Penal per rebaixar les penes previstes per al delicte de malversació en cas que no hi hagi enriquiment personal, una reforma que, a més de beneficiar els líders del procés independentista del 2017, també podria ajudar l?expresident del PSOE i de la Junta d?Andalusia José Antonio Griñán, condemnat pel cas dels ERO.

Més caut s'ha mostrat Podem, que per mitjà de María Teresa Pérez, destacava que encara no hi havia una proposta formal plantejada a la taula de diàleg i que en cas d'oficialitzar-se, la seva formació l'estudiaria.

En el passat, càrrecs de l'espai com el portaveu al Congrés, Pablo Echenique, van rebutjar la possibilitat de concedir l'indult a Griñán, en argumentar que no estaven a favor de fer servir aquesta prerrogativa governamental per a aquest tipus de casos.

La formació ha viscut altres moments de divergència interna com la provocada per l'enviament d'armes a Ucraïna, que va motivar el rebuig de Podem i el suport de Díaz i els comuns.