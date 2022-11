José Antonio Grián, Carles Puigdemont i Iñaki Urdangarín @ep

Una eventual reforma del delicte de malversació com l'apuntada per Unides Podem (UP) , en considerar alguns membres del Govern que la regulació actual "no és justa" perquè pena igual els casos en què hi ha lucre personal i els que no, en podria beneficiar una desena de líders independentistes, entre ells l'expresident català Carles Puigdemont , així com els condemnats pels ERO , inclòs l'expresident andalús José Antonio Griñán , i, en general, els sentenciats per aquest delicte.

Les fonts jurídiques consultades expliquen que el principi de retroactivitat a favor del reu obligaria a revisar les condemnes dictades per malversació per estudiar els efectes de la reforma assenyalada , que podrien anar des d'una rebaixa de les penes per aquest mateix il·lícit a l'encaix dels fets delictius en altres tipus, com els d'apropiació indeguda o administració deslleial, segons com quedés redactada la reforma penal.

Cal recordar que, actualment el Codi Penal (CP) castiga la malversació a l'article 432 amb penes d'entre 2 i 12 anys de presó als quals tenint facultats per administrar patrimoni públic "les infringeixin excedint-se'n i, d'aquesta manera, causin un perjudici al patrimoni administrat”.

Entre els directament beneficiats per l'eventual reforma estarien els quatre líders independentistes condemnats pel Tribunal Suprem (TS) per sedició però també per malversació: Oriol Junqueras, que va rebre 13 anys de presó i 13 d'inhabilitació; i els exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa, que van ser sentenciats a 12 anys tant de presó com d'inhabilitació. Si escau, les penes de presó els van ser indultades, però segueixen vigents les d'inhabilitació, que caldrà revisar igualment si les Corts Generals aproven la proposta de PSOE i Unides Podem d'eliminar la sedició per crear un nou tipus de "desordres públics agreujats" ".

A més dels ja condemnats, una reforma de la malversació afectaria l'expresident català Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig, tots fugits però reclamats per l'instructor del 'procés', Pablo Llarena, per aquest delicte i el de sedició.

A ells se sumen els exalts càrrecs de les conselleries de Vicepresidència i Economia, Josep Maria Jové i Lluís Salvadó , processats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per presumptes delictes de desobediència, prevaricació i malversació per l'organització de l'1- O.

GRIÑÁN, ENTRE ELS POSSIBLES BENEFICIATS



També se'n podria veure beneficiada una desena de persones que van ser condemnades per la gestió dels ERO d'Andalusia, inclòs Griñán . El setembre passat, el Tribunal Suprem va confirmar per a ells penes de presó de fins a 7 anys i 11 mesos de presó per un delicte de prevaricació en concurs medial amb malversació de cabals públics.

Al costat de Griñán, hi consten els exconsellers d'Ocupació Antonio Fernández i José Antonio Viera, els ex consellers d'Innovació Francisco Vallejo i Jesús María Rodríguez, l'exconsellera d'Hisenda Carmen Martínez Aguayo, l'exdirector de Treball Juan Márquez , l'ex viceconseller de Ocupació Agustín Barberá i l'exdirector d'IDEA Miguel Ángel Serrano. El Suprem va ratificar la tesi que eren coneixedors o conscients del "sistema il·legal" implantat per concedir els fons.

Alguns dels condemnats pel 'cas Noos' podrien veure's, alhora, agraciats amb la mesura, inclòs l'exduc de Palma i expresident de l'Institut Noos Iñaki Urdangarin, sobre qui pesa una condemna de 5 anys i 10 de presó - -i 7 anys i 6 mesos d'inhabilitació absoluta- per un delicte continuat de prevaricació en concurs medial amb malversació, tràfic d'influències i delicte contra la Hisenda Pública.

Urdangarin, des del juny del 2021, té permís d'Institucions Penitenciàries per acudir només un dia per setmana a la presó de Zaballa (Àlaba) gràcies a la modalitat de control telemàtic pel qual compleix el tram final de la seva condemna en semillibertat, una decisió que se suma a lautorització judicial per poder sortir dEspanya per motiu laboral.

En el marc d'aquest procediment també va ser condemnat a 5 anys i 8 mesos de presó -i 4 anys d'inhabilitació absoluta- l'exvicepresident de l'Institut Noos Diego Torres per prevaricació en concurs medial amb malversació i un delicte contra la Hisenda Pública. Si prospera la iniciativa d'Unidas Podemos, es podria veure afectada la seva situació i la de l'expresident del Govern Balear Jaume Matas, també condemnat al 'cas Noos' per malversació.

LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ



Les fonts esmentades subratllen que es tracta d'un delicte clau en la lluita contra la corrupció, de manera que qualsevol canvi impactarà de ple en macrocauses com 'Gürtel', 'Púnica' o 'Lezo'.

Així les coses, la revisió afectaria igualment els 13 condemnats per malversació en la sentència dictada per l'Audiència Nacional (AN) per la coneguda com a Època I de 'Gürtel'. Entre els beneficiats es trobarien el capitost de la trama, Francisco Correa; el seu 'número dos', Pablo Crespo ; l'exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega ; o el denunciant de 'Gürtel' José Luis Peñas .

S'hi unirien l'administradora de part de les empreses de la trama Isabel Jordán, l'exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda, l'encarregat de la facturació de les companyies de 'Gürtel' José Javier Nombela o l'exviceconseller de Presidència de la Comunitat de Madrid Alberto López Vell.

També es veurien afectades les condemnes imposades a Correa i Jordà per l'AN en una altra de les peces de 'Gürtel': la relativa a les actuacions de la trama al municipi madrileny a Boadilla del Monte. Entre els hipotètics beneficiats hi ha l'exalcalde Arturo González Panero.

Seguint amb 'Gürtel', Crespo i Correa també sortirien guanyant en relació a la condemna que li va imposar l'AN per la visita del Papa a València el 2006. Entre els condemnats igualment per malversació per aquest assumpte hi ha Álvaro Pérez, àlies 'El Bigotes' , l'exdirector de la Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno i el vicepresident de TECONSA José Luis Martínez Parra.

L'EFECTE EN 'LEZO' I 'PÚNICA'



Pel que fa a 'Lezo', aquest canvi podria afectar els acusats que seran jutjats a partir del 24 de maig que ve en el primer judici d'aquesta causa, que se centrarà en la compra de la societat colombiana Inassa per part del Canal d'Isabel II (CYII) l'any 2001 per determinar si, com sostenen les diferents acusacions, es va pagar un "sobrepreu" a costa de les arques públiques.

Entre els acusats que podrien veure's beneficiats hi ha els exconsellers madrilenys Pedro Calvo i Juan Bravo, antics col·laboradors del que va ser alcalde de Madrid i president regional Alberto Ruiz-Gallardón, així com diversos tècnics i exconsellers de l'empresa pública d'aigües i gestors i intermediaris a l'operació.

Seguint amb causes de corrupció, la reforma també afectaria la decisió que es dictarà una vegada conclogui el judici per les presumptes actuacions de 'Púnica' a Lleó que va arrencar la setmana passada a l'AN i que asseu a la banqueta dels acusats al suposat ' 'aconseguidor' de la trama, l'empresari Alexandre de Pedro, així com dos excàrrecs del Partit Popular en aquesta província, l'expresident de la Diputació Martín Marcos Martínez i l'excap de gabinet Pedro Vicente Sánchez.