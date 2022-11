Façana del Tribunal Suprem.- EP

La Sala Penal del Tribunal Suprem (TS) ha anul·lat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que va condemnar els quatre ex membres de la Mesa del Parlament Anna Simó, Lluís Maria Corominas, Ramona Barrufet i Lluis Guinó per un delicte de desobediència per l'1-O perquè considera que dos dels tres magistrats havien exterioritzat les seves postures abans de dictar sentència, cosa que vulneraria el principi d'imparcialitat, per la qual cosa ordena repetir el judici.