El Govern considera "gravíssim" i "inacceptable" l'afirmació de l' excap de l'Estat Major de la Defensa (JEMAD) Fernando Alejandre que comptava amb un pla militar pactat amb la llavors ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal , per respondre al desafiament independentista de l'1 d'octubre del 2017.

Al seu llibre 'Rei servit i pàtria honrada', l'exJEMAD dóna detalls de com va viure el referèndum il·legal de l'1-O des de la cúpula de les Forces Armades i afirma que ell mateix va redactar mesos abans un planejament, el 'Pla Romeo Sierra', per preveure una possible actuació militar davant del secessionisme català.

VA ARRIBAR A ESTAR EN VIGOR ELS 8 SEGONS D'INDEPENDÈNCIA



De fet, assegura que aquesta ordre va arribar a estar activa durant vuit segons, els que va durar la declaració unilateral d'independència del llavors president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i per tant no es va arribar a difondre mai "i molt menys a executar".

En una resposta parlamentària al diputat d'EH Bildu Jon Iñarritu, el Govern de Pedro Sánchez assegura que ignora "per complet" l'informe a què es refereix el general Alejandre i, "si n'hi ha", ho consideraria "gravíssim".

"S'ignora, per tant, si aquest informe va existir o va ser una proposta feta exclusivament pel Sr. Fernando Alejandre --aprofundeix l'Executiu de PSOE i Unides Podem--. Es reitera la posició del Govern en la consideració que resultaria inacceptable la existència d'un informe en el sentit indicat”.

Al llibre, l'exJEMAD explica que va ser ell qui va tenir la iniciativa de preparar aquest pla davant la gravetat de la situació i la "sorpresa" que el Govern de Mariano Rajoy hagués decidit abordar la situació de Catalunya "sense comptar amb les Forces Armades ".

HO DEsvetlLA EL MILITAR PERÒ EL GOVERN NO HO HA VIST



Per això, va demanar al tinent general en cap del Comandament d'Operacions una actualització d'un pla de contingència ja preparat i es va reunir amb la ministra Cospedal el mes d'agost per exposar-li la situació i demanar-li una ordre d'activació "que donés suport legal a les actuacions que estaven o es pensaven posar en marxa”.

"La ministra Cospedal demostrava tenir plena confiança en mi. A més de patriota, era valenta" , celebra Alejandre, que lamenta no haver obtingut la mateixa resposta per part del ministre de l'Interior de llavors, Juan Ignacio Zoido. Segons assegura, van mantenir una "decebedora" reunió amb els màxims responsables d'Interior en què es van mostrar "reticents" a qualsevol previsió que impliqués l'ocupació de les Forces Armades.

El pla redactat per Alejandre, segons exposa ell mateix, comptava amb diferents fases escalables en funció de l'evolució dels esdeveniments: des del suport logístic a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat que despleguessin a Catalunya fins a “accions de reforç” dels militars a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

Alejandre va ser cessat com a Cap d'Estat Major de la Defensa per l'actual ministra de Defensa, Margarita Robles, el gener del 2020. Va passar "abruptament", segons ell mateix relata, mentre es trobava participant en una reunió de l'OTAN a Brussel·les i després de diferents discrepàncies amb Robles i tot el seu equip ministerial.