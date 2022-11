Screenshot 111

Gabriel Rufián està gaudint dels seus últims dies com a portaveu d'ERC al Congrés - aviat abandonarà el lloc per encapçalar la candidatura d'ERC a l'alcaldia de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)-, i sembla que vol ser recordat com un dels portaveus que ha repartit més 'zascas' a la història del Congrés.

L'últim ' zasca ' l'ha llançat aquest mateix dimarts a un periodista que li ha preguntat al Congrés, o més aviat li ha intentat colar una reflexió personal, que acabava amb la pregunta: “Com han aconseguit que Pedro Sánchez hagi acabat asseient-se a negociar derogar la sedició?". El portaveu dels republicans, sense pensar-ho ni un segon, ha contestat: “ Màgia ”.

El periodista, veient que Rufián no contestava res més, li ha preguntat sobre "l'homologació" del delicte de sedició amb altres països europeus, i ha tornat a donar una oportunitat al portaveu republicà per repartir un altre xac. I ho ha fet: "Discutiré amb el meu cunyat al sopar de Nadal sobre això", ha respost.