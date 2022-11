El diputat de la CUP al Parlament Xavier Pellicer ha reclamat que es tombi la reforma del delicte de desordres públics agreujats, ja que considera que la reforma suposa un enduriment de les penes: "El PSOE ha colat un gol per l'escaire a ERC i els comuns", ha afirmat.

El diputat de la CUP al Parlament Xavier Pellicer en roda de premsa a la Cambra catalana @ep

En roda de premsa aquest dimarts a la Cambra catalana, ha assegurat que estan d'acord que cal derogar el delicte de sedició, però no que es reformi el de desordres públics agreujats, ja que considera que es tracta d'una maniobra per la que "s'endureix un delicte que afecta el 99,9% dels casos de represaliats, per beneficiar una minoria".

El diputat 'cupaire' ha argumentat que la reforma proposada pel PSOE i Unides Podem (UP) "articula un delicte a mida de jutges i fiscals per empresonar la protesta".

Pellicer ha reclamat a ERC i comuns que escoltin entitats com Òmnium i ANC i partits com Junts i la CUP, així com juristes i moviments d'habitatge, ecologistes i organitzacions sindicals, que s'han posicionat contra aquesta reforma.

"ESPAI AMPLI"



Ha explicat que la CUP s'ha posat en contacte amb les diferents veus que han mostrat el seu rebuig a la reforma d'aquest delicte per "construir un espai ampli per fer-hi front", ha instat a organitzar-se en espais amplis i plurals i treballar per aturar la reforma.

Sobre les paraules del portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, que va dir que els socialistes havien vençut l'independentisme català igual que ho van fer amb ETA, Pellicer ha assegurat que aquesta retòrica “certifica que el PSOE està molt lluny de cap escenari de resolució política del conflicte", i ha dit que ERC pensi el contrari, segons ell.

El diputat anticapitalista ha rebutjat traslladar la posició del seu partit sobre la reforma del delicte de malversació, ja que assegura que desconeix el text i no volen “especular ni entrar al joc de les negociacions”.

DALMASOS



Per a Pellicer, la Mesa del Parlament ha actuat correctament aplicant una amonestació pública i una multa de 600 euros al diputat de Junts Francesc de Dalmases per la discussió que va protagonitzar amb la subdirectora del programa 'Faqs' després d'una entrevista a la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs.

"La Mesa actua correctament aplicant el que s'aprova a la Comissió de l'Estatut dels Diputats. Ha actuat com calia respecte al Reglament" de la Cambra, ha subratllat Pellicer.