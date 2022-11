Audiència Provincial d'Ourense / @EP

L' Audiència Provincial d'Orense ha deixat en llibertat un home condemnat per intent de violació fa més de quatre anys, després d'aplicar la Llei Orgànica 10/2022, del 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual, coneguda com a 'llei de només sí que és sí'.

En concret, l'Audiència ha emès aquest dimecres una interlocutòria --contra la que encara hi ha recurs de súplica-- en què revisen una fallada anterior dictada pel Tribunal Superior de Xustiza de Galícia (TSXG) el juny del 2018, que havia estat confirmat pel Tribunal Suprem el maig del 2019.

El responsable de l'intent d'agressió havia estat condemnat a tres anys i mig de presó , que ara s'han quedat en dos i mig que ja es van complir el febrer del 2023.

I és que, d'acord amb la versió anterior del Codi Penal, la temptativa del delicte d'agressió sexual en la modalitat de violació comportava penes entre tres i sis anys de presó, si bé ara, després de la reforma introduïda per la 'llei de només sí que és sí', la forquilla de la pena és d'entre dos i quatre anys.

Els magistrats de l'Audiència assenyalen que el TSXG havia acordat el 2018 imposar-li a l'acusat la pena inferior en grau establerta per al delicte de l'article 179: tres anys i mig, "pròxima al mínim legal" de tres anys.

Així, els magistrats expliquen a la interlocutòria que, d'acord amb el nou Codi Penal, "no se li hauria imposat la pena de tres anys i sis mesos" perquè està "tan pròxima al límit màxim" actual, que és de quatre anys. Per aquest motiu, coincidint amb el criteri de la Fiscalia i malgrat l'oposició de l'acusació particular, han acordat rebaixar la condemna.

A més, el condemnat va quedar en llibertat, perquè l'antiga condemna de tres anys i mig quedaria extinta el 12 de febrer del 2023 i, d'acord amb la nova pena, l'hauria complert fa mig any.

La Llei Orgànica 10/2022 de garantia integral de la llibertat sexual "no preveu cap previsió normativa relativa a la revisió de les sentències fermes", assenyalen els magistrats, que apliquen per tant l'article 2.2 del Codi Penal, "que senti la retroactivitat de les lleis penals que afavoreixin el reu".

PRIMERA REVISIÓ A GALÍCIA

Es tracta de la primera revisió d'execucions de sentència dictada a Galícia després de l'aprovació de la 'llei de només sí que és sí'. A més, segons informa el TSXG, és l'única petició de revisió de pena que hi ha en tràmit a les audiències provincials gallegues.

Fins ara, la primera i única sentència dictada pel TSXG en aplicació d'aquesta nova llei va ser la coneguda dimarts, en què l'alt tribunal gallec revisava una condemna de l'Audiència de la Corunya i rebaixava en dos anys la pena a un home que va violar una dona a Cambre.