Foto: EP

Els sindicats SUP i AUGC han programat una manifestació a Madrid per al 26 de novembre que ve en protesta de les reformes que proposa el Govern d'Espanya i per una "jubilació digna" per als agents.

Policies i guàrdies civils recorden que aquests agents "van patir pedrades físiques per fer complir la llei que ara es pretén reformar" i titllen la proposta d'"una altra pedrada".

Els darrers moviments del Govern d'Espanya amb intenció de reformar els delictes de sedició i malversació han sacsejat no només la classe política i judicial, sinó que altres estrats de la societat, com les forces de l'ordre , han rebut la notícia amb un cert desassossec. Es produeix a més en un moment de tensió entre el Govern de Sánchez i els sindicats de la Policia Nacional i Guàrdia Civil , que acusen l'Executiu de “desprotegir” els agents en compensar en la jubilació més els membres de cossos autonòmics i locals.



En aquest brou de cultiu, el Sindicat Unificat de Policia i l' Associació Unificada de Guàrdies Civils han proposat una concentració el proper 26 de novembre a Madrid a les 12 hores, per a la qual esperen una mobilització massiva. Altres col·lectius de policies i guàrdies civils també s'hi han pronunciat contra les reformes.



“UNA ALTRA PEDRADA MÉS”

Davant la reforma del delicte de sedició, des del SUP consideren la mesura com a “dantesca” i recorden que van ser els policies i guàrdies civils els que “ van patir pedrades físiques per fer complir la llei que ara es pretén reformar ”. " Una nova pedrada i més dura d'encaixar ", retreuen.



“Tenint present les imatges del Piolin, ens preguntem, de què ha servit l'esforç personal i familiar de centenars de companys i companyes allunyats de les famílies durant dos mesos ? I tot seguit vindrà la reforma de la Llei de Seguretat Ciutadana on, per exemple, la paraula d'un agent és titllada de mentida, una altra pedrada més”, incideixen.



FUNCIONARIS DE SEGONA

Alhora, recalquen que els agents d'aquests cossos, malgrat ser “treballadors essencials”, pateixen un “menoscap econòmic de mitjana del 30%” en no disposar d'”índexs correctors en la seva jubilació”. " El Govern no ha complert totes les clàusules de l'Acord d'equiparació salarial signat entre el Ministeri de l'Interior i sindicats de Policia i associacions professionals de la Guàrdia Civil ", al·leguen SUP i AUGC, denunciant que el Govern els dóna "l'esquena" i els impedeixen tenir “una jubilació digna” convertint-los en “funcionaris de segona”.



“Des del SUP i AUGC estem plenament convençuts que ha arribat el moment que prenguin de debò els policies i guàrdies civils, i no pararem fins aconseguir el mateix tracte i els mateixos drets que ja gaudeixen la resta de cossos policials a Espanya ” , conclouen.