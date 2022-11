La ministra d'Igualtat i promotora de la llei només sí que és sí, Irene Montero @ep

Els tribunals ja han rebaixat almenys vuit condemnes d'abusos sexuals per l'aplicació de la 'llei del sol sí que és sí' , impulsada pel Ministeri d'Igualtat, i s'espera que hagin de revisar desenes de sentències més atès que la reforma del Codi penal resulta "més favorable al reu".

Entre els casos que han transcendit fins ara en consten quatre a la Comunitat de Madrid, dos a les Balears, una a Múrcia i una a Galícia. Els magistrats han explicat a les seves resolucions que les rebaixes responen a l'aplicació de la Llei Orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual.

Al fil, els tribunals han recordat que encara que la 'llei del sol sí que és sí' no aclareix si ha de ser o no aplicada a procediments en tràmit o amb sentència ferma , el mateix Codi Penal indica que "tindran efecte retroactiu aquelles lleis penals que afavoreixin al reu"

QUATRE CASOS A MADRID



Als tribunals de Madrid s'han revisat quatre sentències en què finalment han rebaixat la pena de presó als condemnats. En un dels casos, es va rebaixar fins a cinc anys la pena imposada abans de la llei. Als altres tres es van rebaixar en dos anys les penes als condemnats.

Fonts jurídiques han precisat que l'Audiència Provincial de Madrid s'enfronta a desenes de revisions de condemna . Per això, els presidents de les quinze seccions penals han acordat reunir-se el proper 25 de novembre per "unificar criteri".

Les fonts consultades han subratllat que el conclave ja estava fixat amb anterioritat a la polèmica suscitada perquè és habitual quan hi ha un canvi legal substantiu.

REVISIONS A MÚRCIA, BALEARS I GALÍCIA



El Tribunal Superior de Justícia de la Regió de Múrcia ha confirmat la sentència de l'Audiència Provincial que condemnava un acusat per una temptativa d'agressió sexual a una dona el juliol del 2020, al jardí de l'Albereda, a prop del Malecón, al costat de l'Autovia A-30 de Múrcia.

El tribunal murcià, tot i això, ha modificat la pena imposada perquè resulta "més favorable" per al reu aplicar la 'llei del sol sí que és sí'. Així doncs, ha rebaixat la pena de 4 anys i 6 mesos a 3 anys i un dia de presó.

Arran de la llei impulsada per Igualtat, l'Audiència Provincial de les Balears ha ordenat l'excarceració immediata de dos presos que complien una pena de tres anys de presó per dues agressions sexuals sense penetració després de revisar els dos casos.

A l?Audiència Provincial d?Ourense han revisat una condemna de 3 anys i 6 mesos de presó imposada al?autor d?un delicte intentat d?agressió sexual amb accés carnal. Després de la revisió, ha rebaixat la pena a dos anys i mig de presó i n'ha acordat la posada en llibertat.

Per la seva banda, aquesta setmana el Tribunal Superior de Justícia de Galícia ha aplicat en un cas les noves penes recollides a la 'llei del sol sí que és sí'.

BENEFICIAT UN VIOLADOR A CATALUNYA QUE VA ABUSAR D'UNA DONA DE 60 ANYS

Un dels agressors que s'han beneficiat de la "Llei del sol sí que és sí" ha estat un culturista de Barcelona condemnat per violar a una dona de més de 60 anys, el primer a ser jutjat aplicant la nova llei vigent des del 27 de setembre de 2022.

Amb l'anterior llei l'autor hauria d'haver complert entre tres i sis anys de presó. En aquest cas el tribunal va concloure que s'havia d'aplicar la pena en base amb la “meitat superior” a causa de l'edat de la víctima --de més de 60 anys, enfront dels 28 de l'agressor-- i al fet que l'autor dels fets era culturista, la qual cosa implica una evident superioritat física. Per tant, la pena hauria estat de sis anys de presó. Però el tribunal va considerar “raonable” aplicar d'entrada la norma, que redueix el càstig en alguns supòsits en els quals no s'apliquen agreujants i que obre la porta al fet que els condemnats puguin demanar una revisió de condemna. Després de la reforma, l'agressió sexual amb penetració baixa dels sis als quatre anys. Per això, en aplicar la pena en la seva “meitat superior”, al no haver-hi agreujants, es va condemnar a l'acusat tres anys i 10 mesos de presó.

FINS AL SUPREM



Cal recordar que les revisions efectuades pels jutges i tribunals són susceptibles de recurs i que podrien arribar fins al Tribunal Suprem (TS), la seu judicial cridada a fixar jurisprudència.

És el cas de la interlocutòria dictada el 7 de novembre passat per la secció 17a de l'Audiència Provincial de Madrid, on el Suprem va confirmar la sentència que va condemnar un home que va abusar d'una menor de 16 anys. Finalment, ha passat dels 8 als 6 anys de presó, encara que els magistrats subratllen que és susceptible de recurs de cassació davant la Sala Penal del TS.

"Amb ocasió de la reforma operada mitjançant la LO 10/2022, que va entrar en vigor el 7 d'octubre del 2022, de reforma del Codi Penal (CP) en delictes contra la llibertat sexual, la pena mínima que es preveu l'article 183.1 i 3 és de 6 anys de presó, raó per la qual d'acord amb el que disposa l'article 2.2 del CP resulta aquesta més favorable per al reu, per la qual cosa procedeix la revisió en el sentit interessat pel penat", ha explicat l'Audiència de Madrid.

Així mateix, han subratllat que en aquest cas "es va considerar prudent imposar el mínim de la pena imposada en aquest temps, per la qual cosa la revisió s'ha de produir en els mateixos termes, és a dir, reduint la pena de presó a 6 anys amb totes les conseqüències que la fossin favorables, per la qual cosa s'haurà de fer una nova liquidació de condemna".

REVISIONS SENSE MODIFICACIÓ



Les fonts consultades han precisat que alguns tribunals han revisat sentències d'abús sexuals després de l'entrada en vigor de la llei impulsada pel Ministeri d'Igualtat i encara no s'han produït modificacions.

A l'Audiència Provincial de La Rioja ja s'han revisat 54 sentències després de l'entrada vigor de la 'llei del sol sí que és sí' però fins ara cap ha estat modificada. A l'Audiència Provincial Cantàbria s'han rebut dues peticions de revisió, però encara no estan resoltes.

En altres comunitats, com ara València, Extremadura o Galícia, per ara no consta cap revisió, d'acord amb les fonts consultades.

EL GOVERN ESTUDIA MODIFICAR LA LLEI

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero , ha manifestat que el Govern impulsarà les actuacions que permetin que la llei de garantia integral de la llibertat sexual, coneguda com a llei del 'només sí que és sí', compleixi el seu objectiu de protegir les víctimes d'agressió i endureixi les penes i sancions, en lloc de rebaixar-les com ja ha passat en alguns casos des de la seva entrada en vigor.

Preguntada per la possibilitat de reformar aquesta llei, Montero, que ja va parlar ahir sobre el mateix assumpte i es va mostrar oberta a "estudiar" la norma per evitar aquestes rebaixes, ha respost avui que, encara que de vegades es busquen respostes "molt ràpides", "en política les qüestions cal estudiar-les amb molt de rigor".

Així, ha advocat de moment per llegir "amb deteniment" i veure en quins articles es fonamenten les sentències en què, després de l'aprovació d'aquesta llei --impulsada per la ministra d'Igualtat, Irene Montero--, els tribunals han rebaixat les penes de presó a condemnats per abusos sexuals a menors, perquè l'objectiu era "tot al contrari".

"El que persegueix és justament ser capaços d'endurir les sancions i penes que tenen a veure amb les agressions sobre dones i menors" , ha dit, al·ludint especialment a l'objectiu que té la llei de condemnar "tot allò que pogués ser interpretatiu" al voltant al consentiment de les relacions sexuals.

Així, la fi és que el silenci de la víctima no es pugui interpretar com un consentiment i que no serveixi com a atenuant a l'hora d'imposar les penes, de manera que no hi hagi "cap dubte" que només es pot donar una relació consentida quan hi ha consentiment explícit.

Per això, la ministra ha indicat que el Govern estudiarà els casos en què s'han rebaixat condemnes aplicant la 'llei del sol sí que és sí' i també esperarà a veure el posicionament dels òrgans judicials, igual que ho ha dit "amb molta claredat", segons el parer de Montero, el president Pedro Sánchez aquest matí.

PODEM CULPA ELS JUTGES I AQUESTS ES DEFENSEN

La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha culpat la judicatura assegurant que el masclisme "pot fer que hi hagi jutges que apliquin erròniament la llei o que l'apliquin de manera defectuosa".

"El que està passant aquí és que hi ha jutges que no estan complint la llei. Ens ha passat amb els règims de visites per a maltractadors a la Llei d'Infància i ens passa ara també amb la Llei 'només sí que és sí", ha assenyalat aquest dimecres Montero, que ha assistit a l'acte de presentació de l'Estratègia contra l'erradicació de la violència contra la infància i l'adolescència, a càrrec de la ministra de Drets Socials, Ione Belarra.

Per a la responsable d'Igualtat, el problema "és que hi ha jutges que estan incomplint la llei" i les Nacions Unides ja ha "alertat que el masclisme pot fer que hi hagi jutges que apliquin de manera defectuosa una llei, que la interpretin erròniament".

Aquesta suposada interpretació errònia de la llei per part dels jutges, es treballa, segons ha apuntat Montero, “amb formació obligatòria”. "Ens preocupa que hi hagi jutges que no compleixin les lleis feministes perquè pot desprotegir les dones. El que farem és millorar cada vegada més la capacitat de les institucions de garantir tots els drets per a totes les dones víctimes d'agressions sexuals", ha precisat.

Finalment, ha afirmat que si la llei "només sí que és sí" es compleix "totes les dones estaran protegides". "Reforçarem la formació a tots els operadors judicials perquè aquest masclisme no porti a comprometre la imparcialitat dels sistemes de justícia i que no hi hagi jutges que apliquin erròniament la llei", ha insistit.

Per part seva, l'Associació Jutges i Jutges per a la Democràcia (JJpD) ha criticat les "molt desafortunades i inapropiades manifestacions" abocades des del Ministeri d'Igualtat contra el poder judicial.

Des de JJpD han recordat que "la reforma de les penes amb què es castiguen alguns delictes comporta la necessitat de revisar sentències per exigència de principis constitucionals, tal com el mateix Consell General del Poder Judicial ja va advertir en el preceptiu informe que va antecedir a la aprovació d'aquesta Llei Orgànica".

L'associació s'ha referit així a l'informe emès el febrer de 2021 per l'òrgan de govern dels jutges sobre l'actual Llei de Garantia de la Llibertat Sexual, que aleshores era un avantprojecte. El CGPJ explicava que el quadre penològic contemplat per als delictes d'agressions sexuals suposava "una reducció del límit màxim d'algunes penes".

"Que des del Ministeri d'Igualtat no s'hagi arribat a preveure aquesta conseqüència no justifica que s'arremeti contra els jutges/es titllant les seves decisions com a 'justícia masclista' o considerant que es tracta d'una aplicació defectuosa de la llei, manifestacions que, a més de desafortunades i injustes, qüestionen la credibilitat del sistema que té per objecte la protecció de víctimes dels delictes sexuals i obstaculitzen la necessària confiança que s'hi ha de promoure", ha retret l'associació judicial.