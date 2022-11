En una interlocutòria, els magistrats de la Secció Segona han estimat el recurs de queixa de Rajoy i han disposat que se'l tingui per personat en la comissió rogatòria del Principat que tramita el Jutjat d'Instrucció número 32 de Madrid.

Al fil, l'Audiència Provincial ha considerat pertinent que aquest jutjat admeti el recurs de reforma que havia presentat l'exlíder del PP en què sol·licitava la no tramitació de la comissió rogatòria.

Prèviament, la mateixa Secció havia fallat en sentit contrari en considerar que la pretensió de Rajoy havia perdut fonament en partir del pressupost fàctic que la comissió rogatòria ja havia estat tornada a Andorra, cosa que quan es va signar l'anterior resolució --el 5 de octubre- no s'havia fet.

En aquella ocasió, els magistrats van explicar que encara que creien que el jutjat havia d'haver admès l'escrit de Rajoy, no podien estimar el recurs perquè creien que la jutgessa ja havia enviat la resposta al Principat. Ara, l'Audiència de Madrid --en defensa de la tutela judicial efectiva-- ha declarat la nul·litat de la primera interlocutòria.

EL CAS A ANDORRA



Cal recordar que la Justícia del Principat investiga Rajoy i els exministres Jorge Fernández Díaz i Cristóbal Montoro per presumptes delictes de coaccions, amenaces, xantatge, extorsió, coaccions a òrgans constitucionals i creació de document fals per la seva suposada relació amb els intents de conèixer. mitjançant vies il·legals" informació bancària secreta dels expresidents de la Generalitat Jordi Pujol i Artur Mas, així com de l'exvicepresident Oriol Junqueras.

En concret, els fets denunciats a les querelles estan relacionats amb presumptes extorsions, coaccions i xantatge des del 2014 per part d'agents de la Policia Nacional a responsables de la Banca Privada d'Andorra (BPA) per conèixer "mitjançant vies il·legals" una informació bancària secreta protegida per la legislació andorrana" de diversos governants de Catalunya i els seus familiars, entre ells Pujol, Mas i Junqueras.

Les defenses de Rajoy, de Fernández Díaz i de Montoro van al·legar que van veure vulnerats els seus drets perquè el Jutjat d'Instrucció 32 de Madrid, en donar tràmit a la rogatòria esmentada, no va realitzar el "previ control de legalitat de conformitat amb la legislació nacional i convencional en matèria de cooperació internacional”.