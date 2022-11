EuropaPress 4816916 ministra transports mobilitat agenda urbana raquel sanchez intervé

Més de 1.500 empresaris i representants de la societat civil han reclamat al Govern més celeritat a les obres del Corredor Mediterrani i han criticat el "centralisme" en infraestructures. Ho han fet al 'VI acte empresarial pel Corredor Mediterrani' celebrat aquest dijous al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).

El president de la patronal catalana Josep Sánchez Llibre ha demanat aquest dijous "passar de les declaracions als fets" amb el Corredor Mediterrani. "Sorprèn que, malgrat tenir un retorn significatiu econòmic i social, haguem de reivindicar any rere any la seva posada en marxa, però ho seguim fent i ho seguirem reivindicant", ha afegit el màxim representant de Foment del Treball, que considera que amb aquesta infraestructura es pot fer un pol logístic i industrial de primera magnitud que requereix "inexcusablement d'una aposta pel transport de mercaderies" de radi mitjà i llarg augmentant el paper del ferrocarril.

A més, ha destacat que la reivindicació del Corredor Mediterrani té més de 15 anys i respon a les necessitats de “quatre comunitats autònomes, el 44% del PIB espanyol i el 50% de les exportacions espanyoles”.



Però el descontentament no s'acaba a Catalunya. En paraules del president de l' Associació Valenciana d'Empresaris (AVE) , Vicente Boluda, cal més celeritat en les obres i els trams que falten del Corredor Mediterrani, i veu "impossible" que el corredor estigui complet el 2026.

Preguntat sobre els fons europeus, ha respost que potser hi ha hagut fons europeus que han anat a infraestructures que se'ls han atribuït al corredor però que no eren del Corredor Mediterrani: “Crec que han desviat algun fons important a infraestructures que no corresponien al Corredor".

Les grans corporacions espanyoles també han urgit el Govern a finalitzar les obres del Corredor. El president de Telefónica España , Emilio Gayo , ha assegurat que les empreses no poden seguir esperant a la seva finalització: "El moment és ara" , ha dit, i ha subratllat que aquesta infraestructura no pot ser de futur sinó de present i que les empreses són part de la solució: “La cobertura no falla”. També ha assegurat que, quan les obres acabin i el Corredor Mediterrani estigui a punt, les empreses seran "part de la solució" per potenciar-ne la capacitat.

Una mica més contundent ha estat el president de Mercadona , Juan Roig , afirmant que “és una ofensa no tenir una connexió que una totes les ciutats” que integren el Corredor de la Mediterrània. Roig ha criticat que s'està "tardant moltíssim" a construir el corredor, i ha instat tota la societat civil a exigir que s'acabi el projecte.

També ha dit que Espanya és radial "en comptes de ser circular" i ha lamentat que no està bé a nivell de connexió territorial. "Hem trigat tres hores i deu minuts de València a Barcelona, i anar de València a Madrid costa una hora, i fer un València-Alacant és infinit" , ha criticat.

EL GOVERN PREVEU LA FINALITZACIÓ DEL CORREDOR EL 2030

La ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez , ha sostingut que l'avanç des del 2018 a les obres del Corredor és "indiscutible", i preveu que estigui acabat completament el 2030. "Més de la meitat no estava definit el 2018. Ara ho tenim tot planificat i seqüenciat per emprendre obres una darrere l'altra", ha sostingut, i ha demanat recordar d'on ve.

La ministra ha insistit que el compromís és tenir la connexió entre Almeria i la frontera francesa el 2026 , i ha defensat que Espanya és el país que compta amb la millor infraestructura ferroviària darrere de la Xina. "Vull reafirmar la voluntat política d'aquest govern per complir aquests compromisos", ha dit, i ha cridat a abandonar la retòrica del victimisme i mirar endavant.

Sánchez considera que s'ha de fer entre totes les administracions però també amb el sector privat, a qui ha demanat que aposti pel trànsit i el desplaçament de les seves mercaderies pel tren: "Cal fer inversions i cal concretar-les".

Sobre l'acte d'aquest dijous a Barcelona, la ministra ha defensat que la societat civil i els empresaris segueixin impulsant una infraestructura "absolutament necessària". També ha dit que "l'important" i el que s'ha de fer és fer corredor, en referència a l'eslògan de l'esdeveniment, #QuieroCorredor.

"CENTRALISME"



Els presidents de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès ; de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig , i de la Regió de Múrcia, Fernando López Miras , han coincidit a carregar contra el "centralisme" en la construcció de les infraestructures.

Aragonès ha lamentat la visió "absolutament centralista i radial" en la planificació de les infraestructures per part del Govern.

Puig ha apuntat que "el pes de l'Espanya radial continua i produeix un efecte d'aspirador i de concentració al centre de la península que acaba sent molt negativa per al conjunt del país", davant la qual cosa considera que cal canviar la dinàmica per acabar amb el centralisme.

López Miras, per part seva, ha demanat que l'Executiu central "deixi de prioritzar unes comunitats sobre altres a l'hora d'executar infraestructures" i tracti tots els territoris per igual.