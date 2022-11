Darias, en una compareixença recent. Foto: Europa Press

La ministra de Sanitat, Carolina Darias , serà la candidata del PSOE a l' alcaldia de Las Palmas de Gran Canària a les eleccions municipals de maig de 2023.

Està previst que compagini les seves responsabilitats al Ministeri i com a candidata a l'alcaldia fins als comicis municipals que se celebraran al maig, de la mateixa manera que ho farà la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, respecte a les eleccions per al consistori madrileny. Per part seva, l'actual alcalde grancanari, Augusto Hidalgo (PSOE), al capdavant de l'Ajuntament des del 2015, optarà a presidir el Cabildo de Gran Canària.

L'anunci oficial s'hauria de fer dissabte 19 de novembre en un acte públic amb el Partit Socialista de Canàries on també acudirà la ministra d'Hisenda i vicesecretària general del PSOE, María Jesús Montero.