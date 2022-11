Foto: Europa Press

El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo , ha emplaçat el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez , a aclarir si està disposat a "cedir" davant els independentistes i rebaixar les penes "als corruptes que malversen fons públics ", després que el Govern hagi obert la porta a modificar també el delicte de malversació amb el de sedició.



De fet, aquest ha estat el tema que ha triat Feijóo per a la sessió de control de la setmana que ve al Senat. "¿Seguirà reformant el Codi Penal per afavorir membres del seu partit i els seus socis de Govern?", diu textualment la pregunta que el líder del PP formularà Sánchez al Ple de dimarts, al·ludint també així als condemnats pels ERO, com l'expresident socialista José Antonio Griñán.



Feijóo ha indicat que els passos que està fent el president del Govern són una "mostra més de la seva debilitat" i que "cedeix davant el populisme" i l'"independentisme", "facilitant que una part del nostre país pugui separar-se d'Espanya i de la UE".



Per això, ha recalcat que el president del Govern s'ha de "pronunciar" sobre "si està disposat a cedir davant els independentistes i reduir les penes als corruptes que malversen fons públics, com està fent en eliminar el delicte de sedició, desarmant així la democràcia espanyola".